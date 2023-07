American International Group, Inc. est le 1er groupe d'assurance mondial. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - assurance (56,4%) : vente de produits d'assurance vie et de retraite (84% des revenus) et de produits d'assurance non vie (16%). Le groupe est le n° 1 américain de l'assurance commerciale et industrielle ; - autres (43,6%) : notamment prestations de services financiers et gestion d'actifs. 73,7% des revenus sont réalisés en Amérique du Nord.