New York (awp/afp) - L'assureur américain AIG a annoncé lundi la nomination au poste de directeur général de Peter Zaffino, l'actuel numéro deux du groupe, qui succédera en mars 2021 à Brian Duperreault.

Le groupe a aussi fait part de son intention de se séparer de ses activités d'assurances-vie et retraites, en estimant qu'une organisation plus simple serait dans le meilleur intérêt des actionnaires et différents partenaires d'AIG.

afp/rp