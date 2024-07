American Lithium Corp est une société basée au Canada qui se consacre au développement de projets de lithium à grande échelle dans des juridictions favorables à l'exploitation minière à travers les Amériques. La société se concentre sur le développement de son projet de lithium argileux Tonopah Claystone Claims (TLC), stratégiquement situé dans le district minéralisé du lithium d'Esmeralda au Nevada. Elle se concentre également sur l'avancement de son projet de lithium de roche dure Falchani et de son projet d'uranium Macusani dans le sud-est du Pérou. Les projets de la société comprennent le projet de lithium Tonopah Claystone Claims (TLC), le projet de lithium Falchani et le projet d'uranium Macusani. Le projet de lithium TLC est situé près du centre régional et du chef-lieu de la ville de Tonopah, au Nevada. Les concessions du projet TLC Lithium sont situées à environ six miles au nord-ouest de Tonopah. Le projet d'uranium Macusani est situé dans la province de Carabaya, département de Puno, dans le sud-est du Pérou.

Secteur Sociétés minières intégrées