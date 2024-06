American Outdoor Brands, Inc. est un fournisseur de produits de style de vie en plein air et d'accessoires de tir sportif. Ces produits comprennent des articles de chasse, de pêche, de cuisine en plein air, de camping, de tir, de sécurité personnelle et de défense, destinés aux amateurs d'activités de plein air. La société conçoit, fabrique et vend ses produits de plein air, notamment des couteaux et des outils sportifs haut de gamme pour la pêche et la chasse, des outils de gestion du territoire pour la préparation à la chasse, des produits de récolte pour les activités après la chasse ou la pêche, des produits de cuisine de plein air et des produits de camping, de survie et de préparation aux situations d'urgence. La société distribue ses produits par le biais du commerce électronique et des canaux de distribution traditionnels. La société propose ses produits sous différentes marques, telles que BOG, BUBBA, Caldwell, Crimson Trace, Frankford Arsenal, Grilla Grills, Hooyman, Imperial, LaserLyte, Lockdown, MEAT ! Your Maker, Old Timer, Schrade, Tipton, Uncle Henry, ust et Wheeler.

Secteur Produits de récréation