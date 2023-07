American Overseas Group Limited est une société holding d'assurance. La société souscrit des assurances automobiles non standard par l'intermédiaire de ses filiales américaines. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : l'assurance et la réassurance de dommages, et les entreprises/autres. Le secteur de l'assurance IARD offre des services d'assurance et de réassurance principalement liés aux branches d'assurance des particuliers à courte durée de vie aux États-Unis. La société opère également en tant que réassureur professionnel par le biais de filiales aux Bermudes et à la Barbade et fournit des services de gestion aux États-Unis et aux Bermudes. Les filiales d'assurance IARD de la Compagnie, Old American County Mutual Fire Insurance Company (OACM) et Old American Indemnity Company (OA Indemnity), produisent des affaires par le biais d'agences générales de gestion non liées. L'OACM est une société d'assurance mutuelle.

Secteur Réassurance