Les Unités, les Actions et les Bons de souscription comprenant les Unités, ainsi que les Actions visées par un bon de souscription pouvant être émises lors de l'exercice des Bons de souscription, n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à toute Personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice de celle-ci, en l'absence d'une dispense des exigences d'inscription prévue par la Loi américaine sur les valeurs mobilières et toute loi sur les valeurs mobilières d'un État américain applicable. Les Bons de souscription ne pourront être exercés par une Personne des États-Unis ou pour le compte d'une telle personne, à moins qu'une dispense des exigences d'inscription prévue par la Loi américaine sur les valeurs mobilières et toute loi sur les valeurs mobilières d'un État américain applicable ne soit disponible au moment de l'exercice. Les Titres émis en faveur d'une Personne des États-Unis ou d'une personne aux États-Unis, ou pour le compte ou au bénéfice de celle-ci en vertu

L'information prospective est fondée sur des hypothèses, des estimations, des analyses et des avis raisonnables de la direction établis à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances, de la conjoncture et des faits nouveaux prévus, ainsi que d'autres facteurs qu'elle estime pertinents et raisonnables dans les circonstances à la date à laquelle ces énoncés sont rédigés, mais qui pourraient se révéler inexacts. Les hypothèses et facteurs importants sur lesquels les énoncés prospectifs contenus dans le présent Document de placement sont fondés comprennent notamment la disponibilité et l'obtention finale des approbations, licences et permis requis, un fonds de roulement suffisant, l'accès à des fournitures et services adéquats, la conjoncture économique, le prix des matières premières, les taux de change des devises étrangères, les taux d'intérêt, l'accès aux marchés des actions et de la dette et les coûts de financement en découlant, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, la capacité de la Société à se procurer des équipements et des fournitures en quantité suffisante et en temps voulu et le fait que les calendriers d'ingénierie et d'exploration et les coûts d'investissement pour les plans d'exploration de la Société ne seront pas mal estimés ou affectés par des circonstances imprévues ou des conditions météorologiques défavorables, que toute procédure ou tout litige environnemental ou autre sera résolu de manière satisfaisante et que la Société maintiendra ses relations avec ses partenaires de coentreprise, ses partenaires commerciaux et les autorités gouvernementales.

Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats, le rendement ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futur et, par conséquent, on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, compte tenu de l'incertitude inhérente à ceux-ci. Les facteurs susmentionnés ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société.

Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement de la Société ou les faits réels la concernant diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des faits futurs prévus ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, et, même si ces résultats réels se réalisent en totalité ou en grande partie, rien ne garantit qu'ils auront les conséquences ou les effets prévus par les énoncés prospectifs sur la Société. Les investisseurs éventuels devraient examiner attentivement tous les renseignements contenus dans le présent Document de placement avant de décider d'acheter les Unités. De plus, les investisseurs éventuels devraient tenir compte des facteurs de risque énoncés ci-dessous, ainsi que des risques décrits dans les documents déposés par la Société qui sont disponibles sur la page de profil de la Société sur le site Web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.Les risques qui peuvent avoir une incidence sur l'information prospective contenue dans le présent Document de placement comprennent notamment les fluctuations des prix des minéraux et des marchandises; les risques et les dangers associés aux activités d'exploration et de développement miniers (y compris les dangers environnementaux, les rejets imprévus éventuels de contaminants, les accidents, les formations géologiques ou structurelles inhabituelles ou imprévues); la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers; la capacité de la Société à obtenir du financement supplémentaire; le manque de disponibilité des ressources; le manque d'infrastructures adéquates; les risques liés aux changements climatiques et à l'environnement et les mesures correctives, y compris l'évolution de la réglementation et de la législation en matière d'environnement; les modifications apportées aux lois et aux règlements qui ont une incidence sur les activités d'exploration et d'extraction; les risques liés aux participations de la Société dans des activités conjointes; le fait que les gisements miniers de la Société soient assujettis à des ententes, des revendications ou des transferts antérieurs non inscrits ou grevés d'autres vices de titre; les risques juridiques et de litiges; la conformité aux lois et aux règlements; l'assurance et les risques non assurables; les antécédents de pertes et de flux de trésorerie négatifs de la Société, qui se poursuivront dans un avenir prévisible; l'incapacité de la Société à verser des dividendes; la concurrence de sociétés disposant de ressources financières plus importantes; le maintien de l'équipe de direction de la Société et la capacité de la Société à disposer de compétences et de connaissances spécialisées; l'absence d'assurance des personnes clés de la Société; la responsabilité potentielle liée aux

