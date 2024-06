American Pacific Mining Corp. est une société d'exploration et de développement de métaux précieux et de base qui se concentre sur les opportunités dans l'ouest des États-Unis. Les projets de la société comprennent le projet Palmer, Madison, Ziggurat, Gooseberry, Tuscarora et Red Hill. Le projet Palmer est un projet de sulfures massifs volcaniques (SMV) en Alaska. Le projet Palmer est situé à seulement 60 kilomètres (km) du port en eau profonde de Haines, en Alaska. Le projet Madison est situé au cœur de la prolifique ceinture de cuivre et d'or du Montana, à seulement 38 km au sud-est du district minier de Butte, connu dans le monde entier. Le projet consiste en environ 136 titres miniers non brevetés et six titres miniers brevetés (2 514 acres), accessibles par des chemins de terre améliorés. Le projet Gooseberry est situé dans le comté de Storey, au Nevada, aux États-Unis. Le projet Gooseberry comprend 42 titres non brevetés, totalisant environ 708 acres. Le projet Red Hill est un projet d'or encaissé dans des sédiments situé à 24 kilomètres au sud-est du gisement d'or de 12 millions d'onces de Cortez Hills, au sein de la tendance Cortez.

Secteur Or