AMERICAN PUBLIC EDUCATION, INC. : Barrington Research favorable sur le dossier

American Public Education, Inc. par le biais de ses institutions, American Public University System (APUS), Rasmussen University (RU), Hondros College of Nursing (HCN), et Graduate School USA (GSUSA), fournit un enseignement postsecondaire en ligne et sur le campus ainsi qu'un apprentissage professionnel. Ses segments comprennent APUS, RU et HCN. Le segment APUS propose un enseignement postsecondaire en ligne qui répond principalement aux besoins des militaires, des communautés affiliées à l'armée, des services publics et des communautés animées d'un esprit de service, par l'intermédiaire de l'American Military University (AMU) et de l'American Public University (APU). L'APUS offre un enseignement supérieur accessible et abordable à quelque 88 900 apprenants adultes dans le monde entier. Le segment RU dispense un enseignement postsecondaire axé sur les soins infirmiers et les sciences de la santé à plus de 14 300 étudiants dans ses 22 campus répartis dans six États et en ligne. Le segment HCN propose des programmes de soins infirmiers préalables à l'obtention de l'autorisation d'exercer, conçus pour préparer les individus à des carrières productives dans ses huit campus (six dans l'Ohio, un dans l'Indiana et un dans le Michigan).

Secteur Prestataires de services éducatifs divers