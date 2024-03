American Resources Corporation est un fournisseur de matières premières de haute qualité pour le marché des nouvelles infrastructures. La société se concentre sur l'extraction et le traitement du carbone métallurgique, un ingrédient essentiel utilisé dans la fabrication de l'acier, des minéraux critiques et des terres rares pour le marché de l'électrification, et du métal retraité à recycler. Son portefeuille d'activités est situé dans le bassin central des Appalaches, dans l'est du Kentucky et le sud de la Virginie-Occidentale. Ses filiales comprennent American Carbon Corp. American Carbon Corp. possède sept filiales d'exploitation minière et de traitement du charbon : McCoy Elkhorn Coal LLC, Knott County Coal LLC, Deane Mining, LLC (Deane Mining), Wyoming County Coal LLC (Wyoming County), Quest Processing LLC (Quest Processing), Perry County Resources, situées dans l'est du Kentucky et l'ouest de la Virginie occidentale, dans le bassin houiller des Appalaches centrales, et ERC Mining Indiana Corporation (ERC), située dans le sud-ouest de l'Indiana, dans le bassin houiller de l'Illinois.

Secteur Equipements et composants électriques