American Shared Hospital Services est un fournisseur de solutions financières et clés en main pour les centres de traitement du cancer, les hôpitaux et les grands réseaux de cancérologie dans le monde entier. Les produits de la société comprennent des linacs de radiothérapie guidée par RM, des accélérateurs linéaires avancés, des opérations de radiothérapie par faisceau de protons (PBRT), des systèmes de curiethérapie et, grâce au partenariat de financement GK de la société avec Elekta, le produit et les services Gamma Knife de Leksell. L'équipement de radiochirurgie Gamma Knife est un traitement non invasif des tumeurs cérébrales malignes et bénignes, des malformations vasculaires et de la névralgie du trijumeau (douleur faciale). La PBRT est une alternative au rayonnement externe traditionnel, à base de photons, délivré par des accélérateurs linéaires. Le PBRT traite les tumeurs de la prostate, du cerveau, de la colonne vertébrale, de la tête et du cou, des poumons, du sein, du tractus gastro-intestinal et les tumeurs pédiatriques. La société fournit généralement l'équipement, ainsi que les services de planification, d'installation, de remboursement et de soutien marketing.