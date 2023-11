American Software, Inc. fournit des logiciels et des services. La société propose une plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement en nuage qui aide ses clients à gérer huit processus de planification : produit, demande, inventaire, approvisionnement, optimisation du réseau, déploiement, planification intégrée des activités et gestion des données de la chaîne d'approvisionnement. La société opère à travers trois segments : Gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM), Conseil en technologies de l'information (IT Consulting) et Autres. Le segment SCM comprend Logility, Inc. qui fournit des logiciels et des services de chaîne d'approvisionnement collaborative pour rationaliser et optimiser la production, la distribution et la gestion des produits entre les partenaires commerciaux. Le segment IT Consulting est constitué de The Proven Method, Inc. qui propose des services de recrutement et de conseil en matière de technologie. Le segment "Autres" comprend American Software ERP, qui fournit des logiciels et des services de gestion des achats et des matériaux, de traitement des commandes des clients, de finance, de commerce électronique et de fabrication traditionnelle.

Secteur Logiciels