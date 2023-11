American States Water Company (AWR) est une société holding. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'eau, l'électricité et les services sous-traités, qui se composent de trois unités commerciales principales : les opérations de services publics d'eau et d'électricité menées par l'intermédiaire de ses entreprises réglementées Golden State Water Company (GSWC) et Bear Valley Electric Service, Inc. (BVESI), et les services sous-traités menés par l'intermédiaire d'American States Utility Services, Inc. (ASUS) et de ses filiales. GSWC est un service public de distribution d'eau engagé dans l'achat, la production, la distribution et la vente d'eau dans environ 10 comtés de l'État de Californie. BVESI est un service public d'électricité qui distribue de l'électricité dans plusieurs communautés de montagne du comté de San Bernardino en Californie. La société, par l'intermédiaire de sa filiale ASUS, exploite, entretient et réalise des activités de construction (y compris des travaux de renouvellement et de remplacement) sur les réseaux d'eau et/ou d'eaux usées de diverses bases militaires américaines en Californie.

Secteur Services des eaux