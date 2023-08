New York City REIT, Inc. est un fonds de placement immobilier (FPI) géré de façon externe. La FPI investit principalement dans des immeubles de bureaux situés dans les cinq arrondissements de la ville de New York, principalement à Manhattan. Le portefeuille de la FPI présente un panorama diversifié de locataires dans huit immeubles de bureaux et de commerces de détail en copropriété à usage mixte, principalement situés à Manhattan. La FPI investit dans des actifs immobiliers qui accompagnent des espaces de bureaux, y compris des espaces commerciaux avec des commodités, et peut également investir dans des actifs hôteliers, des actifs résidentiels et d'autres types d'immeubles dans la ville de New York. La FPI crée ou acquiert également des dettes immobilières adossées à des biens immobiliers commerciaux productifs de revenus situés principalement dans la ville de New York. Le portefeuille de la FPI comprend 421 W. 54th Street - Hit Factory, 400 E. 67th Street - Laurel Condominium, 200 Riverside Boulevard - ICON Garage, 9 Times Square, 123 William Street, 1140 Avenue of the Americas, 8713 Fifth Avenue, et 196 Orchard Street.

Secteur Services immobiliers