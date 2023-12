American Strategic Investment Co. possède un portefeuille de biens immobiliers commerciaux. Les actifs immobiliers de la société se composent d'immeubles de bureaux et de certains actifs immobiliers qui accompagnent les immeubles de bureaux, notamment des espaces commerciaux et des équipements. Le portefeuille de la société est diversifié et comprend huit immeubles de bureaux et de commerces en copropriété, représentant 1 163 061 pieds carrés louables. La société a également investi dans des actifs immobiliers qui accompagnent les espaces de bureaux, y compris des espaces commerciaux avec des commodités, et peut également investir dans des actifs hôteliers, des actifs résidentiels et d'autres types de biens immobiliers dans la ville de New York. Les filiales de la société comprennent New York City Operating Partnership, L.P., ARC NYC421W54, LLC, ARC NYC400E67, LLC, ARC NYC200RIVER01, LLC, ARC NYC123WILLIAM, LLC, ARC NYC570SEVENTH, LLC, ARC NYC1140SIXTH, LLC, ARG NYC8713FIFTH, LLC, ARG NYC196ORCHARD, LLC et Innovate NYC, LLC.

Secteur Services immobiliers