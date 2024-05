American Tower Corporation est spécialisé dans la détention, le développement et l'exploitation de structures de communication sans fil et de diffusion. Le CA par activité se répartit comme suit : - location et gestion de sites de communication (98,7%) : tours sans fil (224 502 tours détenues à fin 2023), tours de diffusion et systèmes d'antennes à répartition (systèmes intégrés exploités dans des galeries marchandes et dans des casinos/hôtels). Parallèlement, le groupe développe une activité de location d'espaces pour antennes sur les tours de communication, de gestion des tours pour des tiers et propose des services de gestion des antennes de toit ; - prestations de développement de réseaux (1,3%) : fourniture de services d'acquisition, de zonage et d'autorisation de sites, prestations d'analyse des structures destinées aux fournisseurs de communication sans fil concernant l'installation d'équipements de communication sur les tours. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (55,5), Brésil (7,1%), Mexique (5,5%), Amérique latine (3,6%), Afrique (11%), Inde (10,2%), Europe (7 %) et autres (0,1%).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé