American Water Works Company, Inc. est le leader nord-américain de la distribution d'eau potable et des prestations de services associés. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - distribution d'eau potable et traitement des eaux usées : 3,5 millions de clients desservis en 2023 ; - exploitation, réparation et maintenance des installations et des canalisations d'eaux : notamment dans des bases militaires, des immeubles résidentiels et des locaux commerciaux. La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.

Secteur Services des eaux