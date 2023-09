American Well Corporation est une entreprise de télésanté. La plateforme Amwell de la société est une solution numérique complète de prestation de soins qui fournit à ses clients des systèmes de santé, des régimes de santé et des innovateurs, y compris des gouvernements, les outils nécessaires pour mettre en place de nouveaux modèles de soins pour leurs patients et leurs membres. Sa technologie évolutive est déployée au niveau de l'entreprise des clients, s'intègre dans les offres et les flux de travail existants, couvre le continuum des soins et permet la prestation de ces soins dans une variété de contextes cliniques, commerciaux, scolaires et domestiques. La plate-forme Amwell se compose de la gamme Home, de la gamme Hospital et d'Amwell Now. Elle propose également une gamme complète de logiciels de gestion, de flux de travail cliniques, de matériel Carepoint et d'intégrations de systèmes permettant de dispenser des soins selon de nombreuses modalités, notamment la vidéo, le téléphone et la messagerie sécurisée. Son portefeuille Carepoint comprend le C500, la table Touchpoint et Hospital TV, qui permet aux prestataires de fournir des soins numériques dans les lieux de soins cliniques.

Secteur Installations et services en soins de santé