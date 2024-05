American Woodmark Corporation fabrique et distribue des produits pour la cuisine, la salle de bains et l'organisation de la maison pour les marchés de la rénovation et de la construction de maisons neuves. Elle offre une variété de produits qui se répartissent en lignes de produits, y compris les armoires de cuisine, les armoires de salle de bain, les armoires de bureau, l'organisation de la maison et la quincaillerie. Ses produits d'ébénisterie sont disponibles dans une variété de designs, de finitions, de couleurs de finition et de styles de portes. Elle propose des produits dans des catégories telles que le sur-mesure et le stock. Les produits fabriqués sur commande utilisent des matériaux de qualité supérieure avec plus d'options que les produits en stock et sont tous commandés spécialement et expédiés directement à la maison depuis l'usine. Ses produits d'organisation de la maison sont des produits de stock. Ses armoires de cuisine et de salle de bains sont proposées dans toutes les catégories de produits (sur commande et en stock). Ses produits en stock représentent des produits de vente au comptant et sont vendus par l'intermédiaire des centres de rénovation, tandis que ses produits sur commande sont vendus par l'intermédiaire des centres de rénovation, des constructeurs et d'autres acteurs.

Secteur Fournitures de construction et installation