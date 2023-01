BTG, Bradesco parmi les plus exposés au détaillant brésilien en difficulté Americanas

Les analystes de JPMorgan et Citi ont déclaré dans des notes de recherche que Banco Bradesco SA avait la plus grande exposition nominale à l'entreprise, tandis que Banco BTG Pactual SA était en tête de l'exposition en tant que proportion des prêts.

Americanas a révélé la semaine dernière près de 4 milliards de dollars d'"incohérences comptables". Son directeur général et son directeur financier ont démissionné. Les actions du détaillant ont plongé de près de 80 % depuis le début de l'année.

Americanas pourrait être tenu de rembourser jusqu'à 40 milliards de reais (7,81 milliards de dollars) de dettes plus tôt que prévu, et un juge a fixé un délai de 30 jours pour qu'il dépose une éventuelle demande de protection contre la faillite.

Samedi, BTG a fait appel d'une décision qui protégeait Americanas des créanciers, attaquant les actionnaires du détaillant, un trio de milliardaires brésiliens et les fondateurs de 3G Capital.

Selon les estimations de JPMorgan et de Citi, BTG avait une exposition de 1,9 milliard de réais à Americanas, ce qui représentait environ 1,5 % de ses prêts, tandis que Bradesco avait une exposition de 4,7 milliards de réais, soit 0,5 % des prêts.

Banco Santander Brasil SA, l'unité locale de la banque espagnole Banco Santander, avait une exposition de 3,7 milliards de reais, soit environ 0,6 % de ses prêts.

"Nous constatons que l'impact de notre couverture pourrait aller de 1 % à 7 % du revenu net et de 0,1 % à 1 % en termes de capitaux propres", a déclaré Citi, notant que Santander Brasil, BTG et Bradesco seraient les plus touchées dans les deux comptes.

Sergio Rial, le directeur général sortant d'Americanas qui a découvert les incohérences comptables, est un ancien dirigeant de Santander Brasil, où il occupe toujours le poste de président du conseil d'administration.

"Sur la base de cas d'entreprises antérieurs au Brésil, nous pensons que les banques devraient commencer à constituer des provisions pour environ 30 %, qui pourraient éventuellement augmenter en fonction de l'issue du chapitre 11", a déclaré JPMorgan.

Les actions de BTG étaient en baisse de plus de 4 % lundi, tandis que Santander Brasil et Bradesco ont chuté de plus de 3 % chacune, par rapport à une baisse de 1,7 % de l'indice boursier de référence du Brésil, le Bovespa.

Les actions Americanas ont chuté de 41,6% à 1,84 real lundi, après une baisse de 77,33% jeudi.

Moody's a abaissé la note du détaillant à "Caa3", le plaçant sous surveillance pour un nouvel abaissement, et un deuxième groupe industriel a intenté un procès contre la firme à Rio de Janeiro.

L'Instituto da Cidadania, qui représente les citoyens et les consommateurs, a déclaré dans un affidavit initial que la société avait agi de mauvaise foi, "étant donné l'attitude du défendeur qui a déposé de faux états financiers."

Americanas a refusé de faire des commentaires.

Un groupe industriel représentant des investisseurs poursuit également le détaillant.

"Le scénario reste défavorable pour la société et nous continuons à recommander de sortir de ses actifs", a déclaré Gabriel Araujo Gracia, analyste de Guide Investimentos, dans une note de recherche, citant le niveau élevé d'incertitude entourant l'affaire. "L'histoire semble loin d'être terminée".

(1 $ = 5,1248 reais)