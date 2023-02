BTG Pactual rejoint les créanciers brésiliens touchés par les provisions post-Americanas

BTG, qui figurait parmi les créanciers les plus exposés à la dette du détaillant brésilien, a fait écho aux mesures prises par certaines des plus grandes banques d'Amérique latine et a provisionné des milliards de reais au quatrième trimestre, ce qui a entraîné un bénéfice net inférieur aux prévisions.

Les actions du créancier ont augmenté de plus de 3 % après le rapport, le plaçant parmi les plus grands gagnants de l'indice boursier de référence Bovespa du Brésil, car il s'est engagé à améliorer ses résultats cette année et les provisions étaient quelque peu attendues.

Les analystes de Guide Investimentos ont souligné les "meilleurs résultats d'exploitation" de BTG en dépit d'un scénario macroéconomique troublé, prévoyant des chiffres plus élevés au cours du prochain trimestre à mesure que les niveaux de provisions diminuent.

BTG a déclaré un bénéfice net trimestriel de 1,64 milliard de reais (314,5 millions de dollars), légèrement en baisse par rapport aux 1,74 milliard de l'année précédente et inférieur au consensus du marché de 2,27 milliards, selon les analystes interrogés par Refinitiv.

L'"événement spécifique", a déclaré BTG dans un dépôt de titres, a conduit son unité de prêts aux entreprises et aux PME à faire des provisions de 1,12 milliard de reais pour mauvais crédit, l'effet négatif total sur le résultat net atteignant 580 millions de reais.

La banque a déclaré qu'elle restait confiante dans la qualité de son portefeuille de crédit, et que cet "incident isolé" ne reflétait pas l'état général de son unité de prêt.

Santander Brasil, Itau Unibanco et Bradesco ont connu des revers similaires au cours du trimestre, augmentant les provisions pour pertes sur prêts après la faillite d'Americanas, déclenchée par ce que le détaillant a décrit comme des "incohérences comptables" de plusieurs milliards de reais.

Les analystes de JPMorgan ont estimé que les provisions de BTG ont atteint environ 30 % de son exposition brute à Americanas, en ligne avec le montant mis de côté par Santander. Entre-temps, Itau et Bradesco ont décidé de provisionner 100% de leur exposition.

La "bonne discipline en matière de coûts" de BTG au cours du trimestre a permis de réduire l'impact des provisions, selon JPMorgan.

Du côté positif, BTG a également déclaré que deux mesures clés - le revenu et le bénéfice net ajusté - ont atteint de nouveaux records pour l'ensemble de l'année, en grande partie grâce à l'augmentation des ventes et des revenus de négociation.

Le rendement des capitaux propres moyens (ROAE), un indicateur de rentabilité, a atteint 16,7 % au cours du trimestre, mais 20,8 % pour l'ensemble de l'année, ce qui est supérieur à sa "guidance douce" de plus de 20 % à long terme.

"Malgré tous les défis, nous nous attendons à des rendements plus élevés en 2023, avec un levier d'exploitation plus important et peut-être même des niveaux de capital et de liquidité plus élevés", a déclaré Roberto Sallouti, directeur général de BTG.

(1 $ = 5,2151 reais)