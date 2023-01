Brésil: le géant de la distribution Americanas dans la tourmente

Données financières BRL USD EUR CA 2022 29 709 M 5 810 M 5 379 M Résultat net 2022 - - - Dette nette 2022 8 230 M 1 610 M 1 490 M PER 2022 - Rendement 2022 11,9% Capitalisation 1 751 M 342 M 317 M VE / CA 2022 0,34x VE / CA 2023 0,29x Nbr Employés 10 781 Flottant 69,2% Graphique AMERICANAS S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AMERICANAS S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 1,94 BRL Objectif de cours Moyen 20,83 BRL Ecart / Objectif Moyen 974% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Eduardo Saggioro Garcia Chairman Mauro Muratório Not Independent Director Vanessa Claro Lopes Independent Director Sidney Victor da Costa Breyer Independent Director Paulo Alberto Lemann Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) AMERICANAS S.A. -79.69% 342