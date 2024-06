L'ancien PDG du géant de la distribution Americanas, recherché au Brésil dans le cadre d'une fraude comptable présumée de 4,5 milliards de dollars, est libre à Madrid, ont déclaré ses avocats samedi, un jour après son arrestation par la police espagnole. Miguel Gutierrez a été inscrit sur la liste des personnes recherchées par Interpol après qu'un tribunal de Rio de Janeiro a émis un mandat d'arrêt à son encontre et que la police brésilienne a demandé son extradition d'Espagne. M. Gutierrez, qui a dirigé Americanas pendant plus de vingt ans, jusqu'en décembre 2022, fait l'objet d'une enquête au Brésil dans le cadre d'une fraude comptable présumée de 25,3 milliards de reals (4,5 milliards de dollars) qui a conduit la société à déposer son bilan en janvier 2023. L'équipe de défense juridique de M. Gutierrez a déclaré dans un communiqué qu'il se trouvait à sa résidence de Madrid, à une adresse connue des autorités espagnoles et brésiliennes, où "il a toujours été à la disposition des différents organismes intéressés par les enquêtes en cours". La police espagnole a déclaré que son unité de lutte contre la criminalité organisée avait arrêté M. Gutierrez, recherché par le Brésil par l'intermédiaire d'Interpol, pour "escroquerie aggravée".

Ses avocats ont déclaré qu'il n'avait jamais participé ou eu connaissance d'une quelconque fraude pendant qu'il dirigeait le détaillant et qu'il serait en mesure de se défendre contre les "allégations découlant de fausses déclarations le concernant".

Des sources de la police fédérale brésilienne ont déclaré à Reuters qu'elles avaient entamé une procédure d'extradition à l'encontre de M. Gutierrez, bien qu'un fonctionnaire au fait du dossier ait déclaré que l'extradition pourrait être difficile parce que M. Gutierrez a la double nationalité brésilienne et espagnole.

Americanas, l'un des plus grands détaillants brésiliens en ligne et en magasin, est depuis longtemps contrôlé par trois milliardaires brésiliens qui ont fondé 3G Capital : Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles et Carlos Alberto Sicupira.

L'année dernière, la société a accusé M. Gutierrez et une demi-douzaine d'autres anciens employés d'avoir participé à un système de fraude.

Le juge de Rio de Janeiro qui a ordonné son arrestation, ainsi que la perquisition et la saisie de preuves au domicile de 14 anciens cadres d'Americanas, a déclaré dans un mandat dont Reuters a eu connaissance que la police avait fourni des preuves convaincantes de délits d'initiés et de manipulations de marché.

Les cadres faisant l'objet de l'enquête ont frauduleusement modifié les résultats de l'entreprise afin d'augmenter le cours de ses actions, a écrit le juge, citant l'enquête de la police.

Le juge a ajouté que lorsque la révélation de la fraude présumée est devenue imminente, M. Gutierrez a vendu des actions d'une valeur de 171,7 millions de reais avant que le cours de l'action ne s'effondre.

Les enquêteurs de la police fédérale ont qualifié cette affaire de "plus grande fraude de l'histoire du marché financier brésilien".