L'ancien directeur général d'Americanas, Miguel Gutierrez, nie avoir eu connaissance d'irrégularités comptables pendant les deux décennies où il était à la tête du détaillant brésilien, a-t-il déclaré dans une lettre envoyée aux enquêteurs du Congrès.

M. Gutierrez n'a jamais "participé, autorisé, ordonné, toléré ou pris connaissance d'un acte tendant à manipuler la comptabilité de la société ou à permettre un quelconque type de fraude", a-t-il déclaré dans la lettre envoyée le 4 septembre à la commission du Congrès chargée d'enquêter sur la quasi-faillite de la société et consultée par l'agence Reuters.

Americanas a contesté l'affirmation de M. Gutierrez, réaffirmant dans un communiqué que les conseillers indépendants qu'elle avait engagés avaient constaté que la direction de l'époque avait "frauduleusement modifié" des documents pour dissimuler les circonstances qui avaient conduit à son dépôt de bilan.

La société, qui gère une chaîne de magasins et l'un des plus grands détaillants en ligne du Brésil, a été plongée dans la crise au début de l'année par la divulgation de plus de 20 milliards de réais (4 milliards de dollars) d'incohérences comptables.

Les allégations selon lesquelles M. Gutierrez et d'autres cadres étaient impliqués dans des fraudes comptables ont été formulées pour la première fois en juin.

C'est la première fois que M. Gutierrez répond à ces allégations.

Plusieurs anciens directeurs d'Americanas ont témoigné devant la commission du Congrès au cours des dernières semaines. M. Gutierrez a été invité à témoigner, mais il a déclaré que des problèmes de santé l'en empêchaient.

Dans sa lettre, M. Gutierrez affirme également que les actionnaires de référence d'Americanas - les milliardaires brésiliens Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira et Marcel Telles - et les membres du conseil d'administration "avaient des responsabilités concernant les questions financières et comptables de la société".

Mardi, la société holding du trio, LTS, a également rejeté les accusations de M. Gutierrez.

LTS a déclaré que ses commentaires "n'apportent aucune preuve de ses allégations ni ne réfutent les preuves de sa participation à la fraude". La holding a qualifié ce qui s'est passé chez Americanas de "fraude astucieuse".

Le successeur immédiat de Gutierrez, Sergio Rial, a déclaré lors de son témoignage la semaine dernière qu'il n'avait vu aucune preuve que les actionnaires de référence ou les membres du conseil d'administration avaient participé à la fraude. (1 $ = 4,9373 reais) (Reportage de Carolina Pulice Rédaction d'Edwina Gibbs et David Goodman)