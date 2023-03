L'ex-chef d'Americanas témoigne devant l'autorité de surveillance après un scandale comptable -source

Americanas s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en janvier, peu après avoir révélé des incohérences comptables d'une valeur de 20 milliards de réais (3,78 milliards de dollars) et une dette globale de plus de 8 milliards de dollars. L'organisme de surveillance des valeurs mobilières CVM et d'autres autorités brésiliennes ont depuis lors lancé des enquêtes.

Le témoignage de l'ancien directeur général Miguel Gutierrez, dont le mandat de deux décennies s'est achevé l'année dernière, a duré environ quatre heures.

M. Gutierrez a quitté le siège de la CVM à Rio de Janeiro accompagné d'un avocat et sans s'adresser aux journalistes. Il n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire, et la CVM a déclaré dans un communiqué qu'elle ne commentait pas les affaires spécifiques.

L'autorité de régulation a déjà entendu d'autres anciens dirigeants d'Americanas dans les États de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, notamment l'ancien directeur général Sergio Rial, qui a succédé à M. Gutierrez neuf jours seulement avant que le scandale n'éclate et qui a démissionné peu après.