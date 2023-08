B2W Companhia Digital est spécialisé dans la distribution en ligne de produits grand public (CD, DVD, livres, jouets, ordinateurs, téléphones portables, appareils photos, parfums, vins, etc.). En outre, le groupe propose des services en ligne d'impression de photos, de réservation de billets, d'organisation de voyages, d'achat de cartes prépayées, etc. La commercialisation des produits et services est assurée par le biais d'Internet, de catalogues et de la télévision (télé-achat).