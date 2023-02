Le conseil d'administration de la société brésilienne Americanas va révoquer des cadres supérieurs après un scandale comptable

Americanas, soutenue par le trio de milliardaires qui a fondé la société d'investissement 3G Capital, s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier après avoir révélé des "incohérences" dans sa comptabilité d'une valeur de 20 milliards de reais (3,88 milliards de dollars).

La société doit également à divers créanciers environ 8 milliards de dollars.

Dans un dépôt de titres, Americanas a déclaré que trois directeurs et trois cadres avaient été retirés "de tous leurs rôles et activités au sein de la société et de ses filiales."

Jose Timotheo Barros, responsable de la "brique et du mortier", de la logistique et de la technologie d'Americanas a été démis de ses fonctions, ainsi que la directrice d'Ame Digital, Anna Saicali, et le responsable du numérique, du commercial et du marketing, Marcio Cruz, a indiqué la société.

Ces trois personnes avaient fait partie de l'équipe dirigeante de la société.

Americanas a déclaré qu'elle avait également renvoyé les cadres Fabio da Silva Abrate, Flavia Carneiro et Marcelo da Silva Nunes.

Un tribunal brésilien a ordonné fin janvier la saisie des courriels des dirigeants et des membres du conseil d'administration de la société envoyés et reçus au cours des 10 dernières années, selon des documents vus par Reuters, invoquant sa conviction que "les directeurs, les membres du conseil d'administration, les actionnaires et les auditeurs ont permis une fraude comptable géante."

La saisie est toujours contestée devant les tribunaux.

Americanas a ajouté qu'elle a engagé un institut d'expertise judiciaire et un cabinet de conseil pour protéger les données de l'entreprise pendant sa réorganisation et les procédures légales.

(1 $ = 5,1522 reais)