Le détaillant brésilien en difficulté Americanas a déclaré lundi qu'il avait signé un accord de soutien au plan (PSA) avec des créanciers représentant plus de 35 % de sa dette, ce qui constitue une étape clé vers un plan de restructuration réussi.

Americanas, qui est soutenu par un trio de milliardaires ayant fondé 3G Capital, a déposé son bilan au début de l'année après avoir découvert des incohérences comptables d'une valeur de 4 milliards de dollars.

Le plan proposé, qui sera soumis au vote de l'assemblée des créanciers prévue pour le 19 décembre, prévoit une injection de capital de 12 milliards de reais (2,45 milliards de dollars) par le trio 3G, ainsi qu'un échange de créances contre des actions.

Outre les créanciers qui ont déjà signé le PSA, Americanas a déclaré dans une déclaration de titres que d'autres créanciers ont également exprimé leur intérêt à soutenir le plan et mènent des procédures internes pour se joindre à l'accord.

"La direction d'Americanas estime que cet accord constitue une étape importante dans le processus de réorganisation et un progrès vers son objectif de devenir une entreprise plus forte et plus compétitive", a déclaré le détaillant.

"Avec un plan de réorganisation réalisable soutenu par les principaux créanciers et les actionnaires de référence, la direction estime qu'il existe une voie claire et viable pour finaliser le processus de réorganisation dans un horizon prévisible."

Les principaux créanciers d'Americanas comprennent les prêteurs BTG Pactual, Santander Brasil et Bradesco.

(1 $ = 4,9059 reais) (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction de Steven Grattan)