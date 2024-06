Americanas SA, anciennement connue sous le nom de B2W - Companhia Global do Varejo SA, est une société brésilienne active dans le secteur de la vente au détail. Elle opère par le biais de plusieurs canaux de vente : commerce électronique, places de marché, catalogues, kiosques et magasins physiques. Elle propose des produits de différentes catégories, notamment des produits alimentaires, des jouets, des outils, des livres, des téléphones et du matériel informatique. Elle fournit également des services supplémentaires, notamment des prêts à la consommation, des solutions de paiement, un programme de fidélisation, une billetterie, un service de traitement des photos, ainsi que des services technologiques, logistiques et de distribution. Elle opère à travers un certain nombre de marques, telles que Americanas, Shoptime, Submarino, Ingresso.com, Ame et LET's, entre autres. La société est présente dans tous les États du Brésil.