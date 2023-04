Les ventes au détail au Brésil commencent l'année avec un niveau record en janvier

Les ventes au détail au Brésil ont augmenté de 3,8 % en janvier par rapport au mois précédent, ce qui représente la meilleure performance pour ce mois depuis le début de la série en 2000, a déclaré mercredi l'agence gouvernementale de statistiques IBGE.

La croissance a été de 2,6 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Cela s'est produit malgré la demande de protection contre la faillite déposée au cours du mois par Americanas, l'une des plus grandes chaînes de magasins du pays.

Un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes a montré que l'on s'attendait à une augmentation de 3,2 % sur une base mensuelle et de 1,4 % d'une année sur l'autre.

"Il s'agit d'un résultat important, car les ventes au détail affichaient des résultats négatifs", a déclaré Cristiano Santos, directeur du sondage, qui a souligné la faiblesse de la base de comparaison - au cours des deux derniers mois de l'année dernière, les ventes ont accumulé une perte de 3,5 %.

Les données confirment les commentaires des dirigeants de l'industrie à la mi-mars.

Le président de Magazine Luiza, Frederico Trajano, a déclaré le 10 mars que les ventes de l'entreprise en janvier "étaient supérieures aux attentes".

Parmi les huit activités étudiées, sept ont vu leurs ventes augmenter au cours du premier mois de l'année.

"Nous avons connu un mauvais Black Friday et un mauvais Noël, et au début de l'année 2023, il y a eu une vague de promotions et de ventes. Ces promotions estivales ont stimulé les ventes", a déclaré M. Santos.

Les faits marquants du mois de janvier sont une croissance de 27,9 % dans le secteur des tissus, de l'habillement et des chaussures, et de 2,3 % dans les supermarchés, les produits alimentaires, les boissons et le tabac.