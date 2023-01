Un tribunal brésilien ordonne la saisie des courriels du détaillant en faillite Americanas

Le juge Andrea Palma du tribunal fédéral de Sao Paulo a accepté en début de semaine la requête du créancier d'Americanas, Banco Bradesco SA, demandant la saisie des courriels, invoquant sa conviction que "les directeurs, les membres du conseil d'administration, les actionnaires et les auditeurs ont permis une fraude comptable géante".

Dans un affidavit, Bradesco a déclaré avoir des prêts de 4,7 milliards de reais (927 millions de dollars) avec le détaillant, qui s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites au début du mois, quelques jours après avoir révélé près de 4 milliards de dollars d'incohérences comptables.

Bradesco a déclaré qu'elle cherchait des preuves en vue d'un litige potentiel contre Americanas, ses dirigeants et potentiellement ses actionnaires de contrôle pour "abus de pouvoir". Les principaux actionnaires d'Americanas sont les fondateurs milliardaires de 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira et Marcel Telles.

Americanas a déclaré qu'elle attendra d'être formellement notifiée de la décision pour adopter les mesures appropriées. Bradesco s'est refusé à tout commentaire.

Toute preuve découverte sera utilisée pour "enquêter sur la raison de la fraude comptable" et sur les personnes au sein d'Americanas qui ont "mandaté la fraude ou y ont participé par action ou omission", selon l'affidavit de Bradesco.

Le juge a décidé que toutes les communications par e-mail des dirigeants d'Americanas au cours des 10 dernières années devaient être saisies, ainsi que les e-mails des membres du conseil d'administration et des membres du comité d'audit au cours de la même période. La juge a également ordonné la saisie de tous les e-mails des employés de la division finance et comptabilité.

Dans sa décision, la juge a déclaré que bien qu'Americanas ait créé un comité pour enquêter sur l'affaire, tout risque de destruction de preuves doit être évité. La juge a nommé Ernst & Young et l'avocate Patricia Punder comme experts en comptabilité et en preuves médico-légales pour travailler sur l'affaire.

Americanas est l'un des plus grands détaillants du Brésil et est en activité depuis plus de 90 ans.

(1 $ = 5,0710 reais)