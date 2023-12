AmeriCann, Inc. est une entreprise de cannabis qui développe des installations de culture, de traitement et de fabrication de produits. Elle dispose de licences provisoires pour fabriquer des produits infusés au cannabis, notamment des boissons, des produits comestibles, des produits topiques et des concentrés. Elle conçoit des infrastructures d'extraction de cannabis et de fabrication de produits certifiées GMP. Son projet phare est le Massachusetts Cannabis Center (MCC), qui est en cours de développement sur une parcelle de 52 acres. Le projet MCC est autorisé pour plus de 800 000 pieds carrés de culture de cannabis et d'infrastructure de traitement qui sont développés en phases pour soutenir à la fois le cannabis médical existant et le marché émergent du cannabis à usage adulte. La société, par l'intermédiaire d'une filiale détenue à 100 %, AmeriCann Brands, Inc. a reçu deux licences de la Massachusetts Cannabis Control Commission pour cultiver du cannabis et fournir un soutien à l'extraction et à la fabrication de produits pour l'ensemble du projet MCC, ainsi que pour d'autres cultivateurs de cannabis agréés sur l'ensemble du marché réglementé.

Secteur Installations et services en soins de santé