Americold Realty Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) organisée selon la loi du Maryland. La société se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement d'entrepôts à température contrôlée. La société est organisée comme un REIT auto-administré et autogéré. Elle exerce ses activités par le biais de trois segments : Entrepôt, Géré par des tiers et Transport. La société exploite un réseau mondial d'environ 249 entrepôts à température contrôlée représentant environ 1,5 milliard de pieds cubes, dont 202 entrepôts en Amérique du Nord, 27 en Europe, 18 entrepôts en Asie-Pacifique et deux entrepôts en Amérique du Sud. En outre, elle détient trois participations minoritaires dans des coentreprises sud-américaines ; une avec SuperFrio, qui possède ou exploite 38 entrepôts à température contrôlée au Brésil ; une avec Comfrio, qui possède ou exploite 28 entrepôts à température contrôlée au Brésil ; et une avec la LATAM JV, qui possède un entrepôt à température contrôlée au Chili.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial