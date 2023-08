Americold Realty Trust, Inc. a annoncé la nomination de Bryan Verbarendse au poste de directeur de l'exploitation pour l'Amérique du Nord. M. Verbarendse dirigera les opérations d'Americold en Amérique du Nord et diverses fonctions de soutien afin de permettre à l'organisation d'accroître l'efficacité et de fournir le meilleur service possible à l'ensemble de l'équipe d'exploitation. Il apporte à l'entreprise plus de 31 ans d'expérience.

Avant de rejoindre Americold, il a été vice-président senior de la distribution et du réapprovisionnement chez Albertsons. Il a également été vice-président du groupe de distribution chez Albertsons et a occupé des postes de directeur général chez Albertsons et SUPERVALU. M. Verbarendse est titulaire d'un BBA en finance de l'Université d'État de Boise.