Americold Realty Trust, Inc. a annoncé une série de changements au niveau de la direction. Dans le cadre de ces changements, la société et Marc J. Smernoff, vice-président exécutif, ont décidé d'un commun accord de mettre fin à l'emploi de M. Smernoff au sein de la société à compter du 12 janvier 2024. Jay Wells a été nommé pour succéder à M. Smernoff en tant que vice-président exécutif, à compter du 15 janvier 2024.

M. Wells est un cadre financier chevronné d'une société publique, avec plus de 30 ans d'expérience dans la constitution et la direction d'équipes internationales, et une expertise considérable en matière de planification financière et de transactions. Il rejoint Americold après avoir travaillé chez Primo Water, où il a occupé le poste de directeur financier de 2012 à 2023. Avant de travailler pour Primo Water, il était directeur financier de la division canadienne de Molson Coors Beverages.

Plus tôt dans sa carrière, il a passé 15 ans en tant qu'associé chez Deloitte, où il a supervisé l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies fiscales complexes pour le compte de ses clients et a acquis une grande expertise en matière de financement transfrontalier. Americold a également annoncé qu'elle allait remanier son équipe de direction afin de mieux s'approprier les performances financières dans les différentes zones géographiques : Rob Chambers, vice-président exécutif et directeur commercial d'Americold, assumera le rôle de président des Amériques, avec effet immédiat. Richard Winnall, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation, International, assumera le rôle de président, International, à compter d'aujourd'hui.

Chambers et Winnall continueront de relever directement de M. Chappelle.