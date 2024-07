AmeriGuard Security Services, Inc. est une société de services de sécurité, spécialisée dans les agents de sécurité armés. La société est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la surveillance de systèmes de sécurité sur site en Californie centrale. Elle propose un éventail de patrouilleurs armés et non armés, y compris des patrouilles de véhicules armés, des interventions en cas d'alarme, la surveillance de la sécurité et des enquêtes sur les antécédents, entre autres. Elle propose des systèmes d'alarme, des services de surveillance et d'intervention, des caméras de sécurité haute définition pour la maison, etc. Les services d'alarme de sécurité pour les entreprises comprennent la sécurité des employés et des clients, le contrôle des stocks, la sécurisation des informations et des documents sensibles et la gestion des activités à l'extérieur du site. Ses systèmes de surveillance et de vidéosurveillance haute définition peuvent être visionnés en toute sécurité depuis l'intérieur de la maison ou à partir d'un ordinateur, d'un téléphone portable ou d'un autre appareil compatible avec le Web. L'entreprise propose également des solutions de sécurité pour les gouvernements, les détaillants, les grandes et les petites entreprises, en adaptant ses systèmes aux besoins spécifiques de ses clients.