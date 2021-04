Ameriprise Financial : va acquérir l'activité de gestion d'actifs de BMO en région EMOA

L'acquisition stratégique accélère la croissance de Columbia Threadneedle Investments en région EMOA, en élargissant considérablement son offre client

Ameriprise Financial, Inc. (NYSE : AMP) a annoncé aujourd'hui la signature avec BMO Financial Group (BMO) d'un accord définitif portant sur l’acquisition de ses activités de gestion d'actifs en région EMOA pour 615 millions GPB, soit environ 845 millions USD. La transaction entièrement en espèces ajoute 124 milliards USD d'actifs sous gestion (assets under management, AUM) en Europe et devrait selon les prévisions être conclue durant le quatrième trimestre de 2021, sous réserve des approbations réglementaires dans les juridictions concernées.

L'acquisition accélérera davantage la stratégie principale d'Ameriprise visant à développer ses activités rémunérées et augmentera la contribution globale de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs au sein de ses activités diversifiées. Avec l'activité de gestion d'actifs de BMO pour la région EMOA, Ameriprise aura plus de 1,2 billion USD d'actifs sous gestion et administration.

Cette acquisition complète l'activité principale et la stratégie de croissance mondiale de Columbia Threadneedle Investments, ajoutant une présence substantielle sur le marché institutionnel européen et étendant considérablement ses capacités et solutions d'investissement pour répondre à la demande croissante des clients. L'ajout de l'activité de gestion d'actifs de BMO en région EMOA consolidera l'AUM de Columbia Threadneedle qui atteindra 671 milliards USD. Cet AUM EMOA représentera 40 % de l’AUM total de Columbia Threadneedle, une augmentation considérable.

De plus, l'acquisition établit une relation stratégique avec BMO Wealth Management, donnant à ses clients nord-américains de Gestion de patrimoine la possibilité d'accéder à une gamme de solutions de gestion de placements de Columbia Threadneedle. Par ailleurs, aux États-Unis, la transaction offre également à certains clients de gestion d'actifs de BMO l’option de rejoindre Columbia Threadneedle, sous réserve du consentement du client.

La transaction devrait être relutive en 2023 et générer un taux de rendement interne de 20 %. Compte tenu de la position de capital excédentaire substantielle de l'entreprise et de la génération de flux de trésorerie disponibles, la stratégie de rendement du capital de l'entreprise maintient le bon cap.

Jim Cracchiolo, PDG et chef de la direction d'Ameriprise Financial, a déclaré : « Nous avons bâti un gestionnaire d'actifs mondial exceptionnel qui complète notre principale activité de gestion de patrimoine et génère de solides résultats. L'activité de gestion d'actifs de BMO en région EMOA sera, pour Columbia Threadneedle, un excellent ajout qui apportera une valeur significative à nos clients et à notre entreprise. Cette acquisition stratégique représente une prochaine étape importante alors que nous étendons nos capacités de solutions, élargissons notre offre client et renforçons notre talentueuse équipe. Nous sommes un acquéreur discipliné et pensons que cette transaction s'appuiera sur nos antécédents d'acquisitions réussies au profit de nos clients et de nos autres parties prenantes. »

Cette acquisition devrait étendre et renforcer les atouts établis de Columbia Threadneedle et accélérer notre stratégie. Elle nous positionne favorablement pour répondre aux besoins croissants de nos clients en ajoutant des capacités clés dans des segments en croissance où l'activité de gestion d'actifs de BMO en région EMOA occupe des positions de premier plan qui peuvent être exploitées à l'échelle mondiale, notamment :

Investissement responsable (IR) - Un leader reconnu avec une large gamme de produits ESG spécialisés et un excellent service de stratégie d’engagement responsable (responsible engagement overlay) qui offre un engagement d’entreprise sur les actions et obligations, et des services de vote par procuration

- Un leader reconnu avec une large gamme de produits ESG spécialisés et un excellent service de stratégie d’engagement responsable (responsible engagement overlay) qui offre un engagement d’entreprise sur les actions et obligations, et des services de vote par procuration Investissement guidé par le passif (IGP) - Une des quatre premières activités IGP en Europe et dominante dans le secteur des PME

- Une des quatre premières activités IGP en Europe et dominante dans le secteur des PME Gestion fiduciaire / externalisée (OCIO) - Une activité de solutions clés qui regroupe des équipes fiduciaires aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

- Une activité de solutions clés qui regroupe des équipes fiduciaires aux Pays-Bas et au Royaume-Uni Immobilier européen - Une capacité immobilière directe en Europe continentale basée en Allemagne et en France

En outre, la transaction ajoute de la profondeur et de l'ampleur à d'autres classes d'actifs traditionnelles. La gamme de fonds européens de BMO comprend plusieurs fiducies de placement cotées en bourse, dont F&C Investment Trust PLC, la fiducie de placement la plus ancienne au monde, qui complète notre Tri-Continental Corporation, le fonds à capital fixe le plus ancien aux États-Unis.

Ted Truscott, chef de la direction de Columbia Threadneedle Investments, a précisé : « L'ajout de l'activité de gestion d'actifs de BMO en région EMOA est une opportunité de croissance exceptionnelle. La transaction fait progresser notre stratégie et améliore notre diversification géographique et de classes d'actifs, nous permettant de servir plus de clients et de mieux répondre à leurs besoins. La forte adéquation entre nos organisations est essentielle à cette opportunité. Nous partageons une culture centrée sur le client, une ferme confiance en une gestion active, une approche d'investissement collaborative et basée sur la recherche et un engagement de longue date en faveur des principes d'investissement responsable. »

M. Truscott a conclu : « L'établissement d'une nouvelle relation stratégique avec la Gestion de patrimoine de BMO est un avantage important de la transaction. Nous allons désormais disposer d’une gamme de capacités encore plus solides pour répondre aux besoins de leurs clients en gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis. »

Joanna Rotenberg, chef de groupe, BMO Wealth Management, a souligné : « Columbia Threadneedle Investments est un partenaire stratégique et culturel solide pour notre activité de gestion d'actifs en région EMOA et ce partenaire est en mesure de propulser cette activité vers le prochain palier de croissance en renforçant sa portée, son échelle et ses capacités d’investissement. Nous sommes ravis d’entamer notre relation stratégique et d’offrir à nos clients nord-américains de Gestion de patrimoine des opportunités d'accéder à la large gamme des solutions de gestion d'investissements de Columbia Threadneedle. »

À propos d'Ameriprise Financial

Chez Ameriprise Financial, nous aidons les gens à avoir confiance en leur avenir financier depuis plus de 125 ans. Grâce à un réseau national d'environ 10 000 conseillers financiers et de vastes capacités de gestion d'actifs, de conseils et d'assurance, nous avons les moyens et l'expertise nécessaires pour répondre à la gamme complète des besoins financiers des investisseurs individuels et institutionnels. Pour plus d'informations, consultez le site ameriprise.com.

À propos de Columbia Threadneedle Investments

Leader mondial de la gestion d'actifs, Columbia Threadneedle Investments propose une large gamme de stratégies et de solutions d'investissement pour des clients particuliers, institutionnels et d’entreprises du monde entier. Comptant plus de 2000 employés, dont plus de 450 professionnels de l'investissement basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, la société gère 547 milliards USD d'actifs dans des actions de marchés développés et émergents, des titres à revenu fixe, des solutions d'allocation d'actifs et des alternatives.

Columbia Threadneedle Investments est le groupe mondial de gestion d'actifs d'Ameriprise Financial, Inc. Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) est la marque mondiale du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient, et certaines déclarations orales émises périodiquement par nos représentants peuvent contenir des déclarations prospectives qui reflètent les plans, les estimations et les convictions de la direction. Les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives. Les mots « s'attendre à », « avoir l'intention », « comprend », « planifier », « ajouter », « représenter », « vouloir », « peut », « croire », « améliorer », « devrait », « pourrait », ou des expressions similaires sont destinées à identifier des déclarations prospectives mais ne sont pas le seul moyen d'identifier de telles déclarations. Les déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations. Ces facteurs comprennent, sans limitations : la survenance de tout événement, changement ou circonstance qui pourrait entraîner la résiliation de la convention d'achat avec BMO Groupe financier ; la capacité des entreprises à intégrer l'activité avec succès et à atteindre les objectifs et les résultats escomptés ; les réactions ou modifications potentiellement défavorables aux relations d’affaires résultant de l'annonce ou de la réalisation de la transaction; la capacité d'Ameriprise à retenir et à embaucher du personnel clé ; l'incapacité de conclure la transaction proposée en raison du non-respect des conditions de clôture de la transaction proposée, y compris le fait qu'un régulateur peut interdire, retarder ou refuser d'approuver la réalisation de la transaction proposée ; l'incertitude quant aux coûts et au moment de la réalisation de la transaction proposée ; les risques que la transaction proposée perturbe les plans et opérations actuels ; et les facteurs économiques et politiques généraux. La direction tient à signaler que cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. Il peut également y avoir d'autres risques que la direction n'est pas en mesure de prévoir pour le moment et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux mentionnés dans ces déclarations prospectives. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prospectives, qui sont uniquement valides à la date à laquelle elles ont été énoncées. La direction rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement lesdites déclarations prospectives. La liste de facteurs ci-dessus doit être lue conjointement avec les « Facteurs de risque » décrits dans la partie 1, point 1A et ailleurs dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 disponible sur ir.ameriprise.com .

Au Royaume-Uni : Publié par Threadneedle Asset Management Limited. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, sous le n ° 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Royaume-Uni. Autorisé et règlementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA).

Dans l'EEE : Threadneedle Management Luxembourg SA. Enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), N ° B 110242

44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Publié à Hong Kong par Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天 利 投資 管理 香港 有限公司 (« TPSHKL »). Bureau d'immatriculation : Unité 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place Hong Kong. Enregistré à Hong Kong en vertu de l'Ordonnance sur les sociétés (chapitre 32), n ° 1173058. Autorisé et réglementé à Hong Kong par la Securities and Futures Commission. L'autorisation n'implique ni approbation ni recommandation officielle. Le contenu de ce document n'a été examiné par aucune autorité de régulation à Hong Kong. Il vous est conseillé de faire preuve de prudence par rapport à l'offre. Si vous avez le moindre doute sur le contenu de ce document, vous devez obtenir des conseils professionnels indépendants.

Publié à Singapour par Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, # 07-07, Winsland House 1, Singapour 239519. Réglementé à Singapour par l'Autorité monétaire de Singapour en vertu du Securities and Futures Act (chapitre 289). Numéro de licence : CMS100182-1. Tout fonds mentionné dans ce document n'est pas autorisé ou reconnu par l'Autorité monétaire de Singapour (la « MAS ») et les Actions ne sont pas autorisées à être offertes au grand public. Ce document n'est pas un prospectus tel que défini dans le SFA. Par conséquent, la responsabilité légale en vertu de la SFA en ce qui concerne le contenu des prospectus ne s'appliquerait pas.

Ameriprise Financial, Inc.

Données pour actifs à acquérir au 31/01/21. Toutes les autres données au 31/12/20.

Source : LDI – 2019 XPS Investment survey

© 2021 Ameriprise Financial, Inc. Tous droits réservés.

