AMERISAFE, Inc. est une société holding d'assurance qui propose des assurances contre les accidents du travail. La société se concentre sur les petits et moyens employeurs engagés dans les industries dangereuses, la construction, le camionnage, l'exploitation forestière et le bois d'œuvre, l'agriculture et la fabrication. La construction comprend la construction d'autoroutes et de ponts, la construction et l'entretien de réseaux de pipelines et de lignes électriques, l'excavation, la construction commerciale, la couverture, l'érection de fer et d'acier, l'érection de tours et d'autres opérations de construction spécialisées. Le secteur du camionnage comprend les transporteurs sous contrat, les transporteurs de fret régionaux et locaux, les transporteurs d'équipements spéciaux et d'autres entreprises de camionnage. Le secteur de l'exploitation forestière et du bois d'œuvre comprend l'abattage et l'élagage des arbres, les scieries et d'autres activités liées au bois d'œuvre et aux produits du bois. Les polices d'assurance contre les accidents du travail de la société prévoient le versement d'indemnités aux employés blessés, notamment en cas d'invalidité temporaire ou permanente, de décès et de frais médicaux et hospitaliers.

