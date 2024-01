AmeriServ Financial, Inc. est une société holding bancaire d'AmeriServ Financial Bank (la Banque). La banque fournit une gamme de services, notamment des services bancaires de détail, des services de prêt, des services de dépôt et des services financiers connexes. Ses services de banque de détail comprennent des dépôts à vue, d'épargne et à temps, des comptes chèques, des comptes du marché monétaire, des prêts à la consommation garantis et non garantis, des prêts hypothécaires, des coffres-forts, des comptes de club de vacances et des mandats. Elle fournit des services de prêt, de dépôt et des services financiers connexes aux clients commerciaux, industriels, financiers et gouvernementaux, tels que des prêts hypothécaires à l'immobilier commercial (CRE), des prêts à court et moyen terme, des accords de crédit renouvelable, des lignes de crédit, des financements de stocks et de comptes clients, des prêts à la construction immobilière, des comptes d'épargne d'entreprise, des certificats de dépôt, des virements électroniques, des services de dépôt de nuit et des services de coffre-fort. Elle exploite également 18 guichets automatiques bancaires (GAB) à travers son réseau bancaire ouvert 24 heures sur 24.

Secteur Banques