Ameriwest Lithium Inc, anciennement Oakley Ventures Inc, est une société canadienne d'exploration et de développement du lithium. La société est engagée dans l'exploration et le développement de propriétés de ressources naturelles au Canada et aux États-Unis d'Amérique (USA). Les projets de la société comprennent le projet de lithium Deer Musk East au Nevada, le projet de lithium Railroad, le projet Edwards Creek et le projet Thompson Valley. Son projet de lithium Deer Musk East est situé dans la prolifique Clayton Valley, qui se compose de 275 claims couvrant un total de 5 500 acres. Le projet Railroad englobe 9 097 acres pour un total de 462 concessions placériennes et est situé dans les environs du township 5 Nord, rang 55 Est. Sa vallée d'Edwards Creek (ECV) est une playa dans un bassin hydrologiquement fermé dans le centre nord du Nevada. La vallée de Thompson est un gisement sédimentaire de lithium potentiel avec une exposition en surface ou près de la surface d'argiles contenant du lithium.

Secteur Métaux et minéraux précieux