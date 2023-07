Ames National Corporation est une société holding bancaire. Les activités de prêt de la banque consistent principalement en des prêts immobiliers commerciaux et agricoles à court et moyen terme, des prêts immobiliers résidentiels, des prêts d'exploitation agricole et commerciale et des lignes de crédit, des prêts d'équipement, des prêts de véhicules, des prêts personnels et des lignes de crédit, des prêts pour l'amélioration de l'habitat et l'origination de prêts hypothécaires destinés à être vendus sur le marché secondaire. La Banque offre une variété de chèques, de dépôts d'épargne et de dépôts à terme, des services de gestion de trésorerie, le traitement des cartes de crédit des commerçants, des coffres-forts, des virements, des dépôts directs et l'accès aux guichets automatiques/vidéo. La banque propose également des services fiduciaires, qui comprennent des services de gestion de patrimoine. Elle fournit des services tels que l'assistance à la gestion, les services d'audit interne, les services et l'administration des ressources humaines, la gestion de la conformité, l'assistance et la coordination du marketing, l'examen des prêts, les rapports financiers et l'évaluation des biens immobiliers.

Secteur Banques