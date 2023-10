Amesite Inc. est une société de logiciels d'intelligence artificielle. La société propose une plateforme basée sur le cloud et des services de création de contenu pour l'enseignement et la formation continue dispensés par les entreprises et les universités. Elle utilise des technologies d'intelligence artificielle pour fournir des environnements personnalisés aux apprenants, des interfaces aux instructeurs et une accessibilité aux apprenants sur le marché de l'éducation aux États-Unis et au-delà. Son architecture de code propose accessibilité et agilité aux ingénieurs, en utilisant des langages pour les fonctions côté client et côté serveur. Elle développe la pile technologique intégrant les fonctions d'engagement en ligne. Ses contrats avec ses partenaires ont une durée de deux à cinq ans. Son contrat fournit une plateforme hébergée de technologie et de services intégrés qui permet aux partenaires d'inscrire, d'éduquer et de soutenir les étudiants. La société dessert les entreprises, les universités et les collèges ainsi que les écoles de la maternelle à la 12e année (K-12).

Secteur Logiciels