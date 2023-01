Amex Annonce Plusieurs Intersections à Haute Teneur de la HGZ Incluant 75,81 g/t Au sur 4,85 m

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 23 janvier 2023) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex ou la Société") est heureuse d'annoncer des résultats sur le forage de définition et d'expansion de la High Grade Zone ("HGZ") sur le projet Perron dans la région de l'Abitibi au Québec. Les résultats d'aujourd'hui comprennent des intercepts provenant des secteurs est et ouest du système aurifère et visent à définir des secteurs moins connus ainsi qu'à tester les extensions latérales et en profondeur de la zone. Voir la Figure 1 pour une carte du secteur de la Eastern Gold Zone de Perron, Figure 2 pour la longitudinale de la HGZ incluant l'emplacement des trous d'aujourd'hui, Tableau 1 pour la liste des résultats, et Tableau 2 pour les informations sur l'emplacement des trous de forage.

Les résultats les plus marquants d'aujourd'hui (en longueur carotte) sont:

PE-22-535: 75,81 g/t Au sur 4,85 m à une profondeur verticale de ~750 m

Incluant: 193,79 g/t Au sur 1,00 m

Et incluant: 235,87 g/t Au sur 0,50 m

Et incluant: 77,12 g/t Au sur 0,50 m

PE-22-524W5: 7,40 g/t Au sur 14,80 m à une profondeur verticale de ~1200 m

Incluant: 152,22 g/t Au sur 0,50 m

PE-22-524W6: 24,34 g/t Au sur 3,85 m à une profondeur verticale de ~1210 m

Incluant: 76,38 g/t Au sur 1,20 m

PE-22-524W7: 45,66 g/t Au sur 1,80 m à une profondeur verticale de ~1190 m

Jacques Trottier, Président Exécutif d'Amex, a commenté: "Les résultats d'aujourd'hui sont axés sur la définition et la croissance de la High Grade Zone. Nous continuons d'intercepter de fantastiques intervalles de plusieurs onces à la fois dans le corps principal que nous nous efforçons de définir et sur les marges, alors que nous travaillons à faire croître latéralement et en profondeur. Sur la longitudinale, nous pouvons voir que la HGZ semble se déplacer légèrement vers l'est en profondeur. Comme le montrent les figures et les tableaux, nous avons utilisé efficacement le forage directionnel pour explorer de manière rentable la zone la plus profonde de la HGZ. Nous nous réjouissons de poursuivre l'exploration en cherchant à identifier le plongement et l'orientation du système en profondeur."





Figure 1: Carte géologique du secteur de la Eastern Gold Zone (EGZ), montrant la localisation des zones identifiées.



To view an enhanced version of Figure 1, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/2667/152102_4933ad5ff4b07b55_002full.jpg







Figure 2: Longitudinale de la High Grade Zone, montrant les différents contours du Facteur métal (Au g/t * épaisseur vrai estimé) et les localisations des trous de forage publiés aujourd'hui.



To view an enhanced version of Figure 2, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/2667/152102_4933ad5ff4b07b55_003full.jpg







Figure 3: Photos d'or visible provenant des trous de forage publiés aujourd'hui. VG= Or Visible, Py=Pyrite, Sp=Sphalérite



To view an enhanced version of Figure 3, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/2667/152102_4933ad5ff4b07b55_004full.jpg

Tableau 1: Résultats d'analyse de la High Grade Zone

Zone Trou De

(m) A

(m) Longueur

carotte

(m) Épaisseur

vraie

(m) Au g/t Facteur Métal

(Au g/t x m)* Profondeur

verticale

(m) Eastern HGZ PE-22-535 841.75 846.60 4.85 3.09 75.81 234.26 ~750 Incluant 841.75 842.75 1.00 0.64 193.79 124.02 Incluant 843.90 844.40 0.50 0.32 235.87 75.48 Incluant 846.10 846.60 0.50 0.32 77.12 24.68 PE-22-524W5 1356.80 1371.60 14.80 9.41 7.40 69.61 ~1200 Incluant 1356.80 1357.30 0.50 0.32 27.55 8.82 Incluant 1367.25 1367.75 0.50 0.32 152.22 48.71 PE-22-524W6 1364.50 1368.35 3.85 2.44 24.34 59.40 ~1210 Incluant 1365.40 1366.60 1.20 0.76 76.38 58.05 PE-22-524W7 1324.00 1325.80 1.80 1.20 45.66 54.79 ~1190 PE-22-524W4 1423.60 1427.05 3.45 1.96 14.02 27.48 ~1290 Incluant 1425.30 1425.80 0.50 0.28 86.73 24.28 PE-21-442W3 652.50 663.50 11.00 5.35 1.63 8.71 ~595 PE-22-532W3 1502.30 1518.00 15.70 11.21 0.74 8.24 ~1350 PE-22-455W4 1243.00 1250.40 7.40 3.63 1.89 6.88 ~1160 Incluant 1243.00 1243.50 0.50 0.24 11.12 2.67 Incluant 1248.90 1249.40 0.50 0.25 11.32 2.83 PE-22-524 1429.60 1440.50 10.90 6.24 0.88 5.47 ~1310 Incluant 1439.10 1440.00 0.90 0.52 7.23 3.76 PE-22-524W2 1409.50 1411.00 1.50 0.90 1.26 1.13 ~1280 Western HGZ PE-22-544W1 880.50 894.00 13.50 7.42 1.64 12.15 ~810 Incluant 882.30 883.10 0.80 0.44 10.17 4.47 PE-22-544W3 912.20 918.30 6.10 3.22 1.32 4.24 ~850 PE-22-529 668.00 668.50 0.50 0.30 13.87 4.16 ~590 PE-22-544W2 950.70 952.20 1.50 0.66 2.11 1.39 ~890 PE-22-517W1 721.20 724.70 3.50 2.06 0.43 0.89 ~630 Note: L'épaisseur vraie est calculée avec un plan orienté N265/87. *Le facteur métal est définie comme la teneur en or multiplié par l'épaisseur vraie.

Tableau 2: Coordonnées des trous de forage de la HGZ

Trou Azimuth (°) Plongement (°) Début (m) Fin (m) Longueur (m) Estant (m) Nordant (m) Altitude (m) PE-22-535 149 -72 0 865 865 614713 5431123 344 PE-21-442W3 199,5 -68 264 673 409 614783 5430922 95 PE-22-524W7 189 -56 462 1467 1004 614952,5 5431244 -93 PE-22-524W4 197 -65 950 1536 585 614949 5431076 -551 PE-22-524W2 194 -60,5 1131 1564 433 614938 5430996 -712 PE-22-524 143 -73 0 1645 1645 614884 5431360 348 PE-22-532W3 197 -62 1198 1605 407 615013 5431074 -780 PE-22-455W4 188 -70 597 1288 691 614889 5431071 -232 PE-22-524W6 183 -69 790 1435 645 614957 5431137 -402 PE-22-524W5 183 -69 802 1497 695 614952 5431244 -93 PE-22-544W2 174,19 -69 398 973 575 614642 5430957 -36 PE-22-544W3 170 -67 630 969 339 614661 5430876 -251 PE-22-544W1 181,4 -66,9 570 933 363 614645 5430893 -195 PE-22-529 163 -66 0 849 849 614549 5431029 344 PE-22-517W1 180 -65 374 738 364 614587 5430895 -1

Personnes qualifiées

Jérôme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134) et Maxime Bouchard géo., M.Sc.A., (OGQ 1752), personnes qualifiées indépendantes au sens de la Norme canadienne 43-101, ont examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Maxime Bouchard et Jérôme Augustin.

Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'un blanc ou d'un standard tous les 10 échantillons en moyenne, en plus de l'insertion régulière d'échantillons blanc, duplicata et standards accrédités par Laboratoire Expert ou par ALS Canada Ltd lors du processus analytique.

Pour toutes les analyses ciblant la minéralisation aurifère, les valeurs de l'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Les valeurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse avec finition par gravimétrie par Laboratoire Expert Inc, Rouyn-Noranda. Les échantillons contenant une minéralisation aurifère visible sont analysés au tamis métallique. Pour une assurance et un contrôle qualité supplémentaires, tous les échantillons ont été broyés à 90 % à moins de 2 mm avant la pulvérisation, afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir de l'or grossier.

Pour les analyses ciblant la minéralisation VMS, les valeurs du zinc, du cuivre et de l'argent sont estimées par spectroscopie d'émission atomique par plasma à couplage inductif (ICP-AES), ME-ICP61 à ALS Canada Ltd. Les valeurs de zinc supérieures à 1 %, les valeurs de cuivre supérieures à 1 % et les valeurs d'argent supérieures à 100 g/t sont estimées par quatre ICP-AES à digestion acide, OG62. Les valeurs de l'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique.

À propos d'Amex

Amex Exploration Inc. a fait plusieurs découvertes aurifères importantes sur son projet aurifère à haute teneur Perron, détenu à 100 %, situé à environ 110 km au nord de Rouyn-Noranda, consistant de 117 claims contigus couvrant 4 518 hectares. Le projet est bien desservi par les infrastructures existantes, sur une route ouverte toute l'année, à 10 minutes d'un aéroport, et juste à l'extérieur de la ville de Normétal (~8 km). De plus, le projet se trouve à proximité d'un certain nombre d'opérations d'usinage d'importants producteurs d'or. Le projet renferme à la fois des gisements avec une minéralisation de style aurifère à haute teneur, et aussi à fort tonnage exploitable en vrac. Depuis janvier 2019, Amex a recoupé d'importantes minéralisations aurifères dans plusieurs zones aurifères et découvert des zones VMS riches en cuivre.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à:

Victor Cantore

Président-directeur général

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent une quelconque responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés Prospectifs:

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié de la HGZ et de la Denise, les résultats d'exploration positifs attendus, l'étendue des zones minéralisées, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et la minéralisation potentielle ou les ressources minérales potentielles, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'impossibilité de confirmer les ressources minérales estimées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres et des concessions, les risques environnementaux, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.

