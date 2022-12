Amex Annonce de Nouvelles Intersections Significatives dans les Trous de Forage de la Team Gold Zone, dont 6,75 g/t Au sur 14,50 m et 1,08 g/t Au sur 163,5 m à Perron

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 6 décembre 2022) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex ou la Société") est heureuse d'annoncer des résultats mise à jour et améliorés sur la Team Zone sur le projet Perron dans la région de l'Abitibi au Québec. Les résultats d'aujourd'hui comprennent les pyroanalyses qui étaient en attente ainsi que les intervalles à haute teneur déjà publiés par la technique d'analyse au tamisage métallique. La Team Zone présente une combinaison de d'or à haute teneur sur des intervalles étroits ainsi que des larges zones d'or disséminé. La Team Zone est localisée proche de la surface à ~600 m au nord-est de la High Grade Zone (HGZ) et ~300 m au nord-est de la E2 Gold Zone (Figure 1). Jusqu'à présent, Amex a intercepté une minéralisation à or libre dans 17 des 23 trous ciblant la Team Zone sur une zone d'environ 300 m par 150 m depuis la surface jusqu'à une profondeur vertical de ~380 m. D'autres résultats sont attendus dans le cadre du programme de forage en cours sur cette cible majeure.

Les faits saillants sont:

PE-22-548: 6,75 g/t Au sur 14,50 m à une profondeur verticale de ~180 m

Incluant : 26,34 g/t Au sur 1,50 m

Incluant : 32,60 g/t Au sur1,50 m

Et : 1,74 g/t Au sur 17,0 m à une profondeur verticale de ~250 m

PE-22-554: 1,08 g/t Au sur 163,50 m commençants à une profondeur verticale de ~110 m

Incluant: 4,55 g/t Au sur 3,50 m à une profondeur verticale de ~110 m

Incluant: 11,17 g/t Au sur 3,0 m

Incluant: 2,71 g/t Au sur 37,0 m

Qui inclut: 7,90 g/t Au sur 8,50 m

PE-22-545: 2,09 g/t Au sur 7,0 m à une profondeur verticale de ~160 m

Et: 1,07 g/t Au sur 11,80 m

Et: 22,10 g/t Au sur 0,50 m

Et: 68,66 g/t Au sur 1,40 m

PE-22-546: 1,69 g/t Au sur 12,75 m à une profondeur verticale de ~95 m

PE-22-552: 1,56 g/t Au sur 15,0 m à une profondeur verticale de ~165 m

PE-22-555: 1,70 g/t Au sur 6,0 m à une profondeur verticale de ~25 m

Et: 1,95 g/t Au sur 8,70 m à une profondeur verticale de ~180 m

PE-22-556: 19,04 g/t sur 2,25 m à une profondeur vertical de ~20 m

PE-22-560: 1,15 g/t Au sur 11,10 m à une profondeur verticale de ~100 m

PE-22-561: 1,78 g/t Au sur 24,0 m à une profondeur verticale de ~80 m.

Le 27 septembre 2022, Amex a annoncé les résultats partiels des analyses des tamis métalliques pour la nouvelle découverte de la Team Zone. Les résultats d'aujourd'hui représentent la totalité des intervalles échantillonnés des trous reportés. Les nouveaux résultats dépassent les attentes initiales de la Société, car de nombreuses zones qui semblaient être faiblement minéralisées ont retourné de l'or disséminé significatif. Le résultat est un système unique qui offre une certaine flexibilité pour l'exploitation future, qu'elle soit souterraine ou à ciel ouvert. Voir le Tableau 1 pour la liste des résultats de forage, le Tableau 2 pour les coordonnées des trous de forage, la Figure 1 pour une carte de la géologie du projet Perron montrant l'emplacement de la Team Zone, la Figure 2 pour une carte montrant les résultats d'analyse et la distribution de l'or visible identifié à ce jour dans toute la Team Zone, et la Figure 3 pour des photos de l'or visible dans plusieurs trous de la Team Zone.

Jacques Trottier, Président Exécutif d'Amex, a déclaré : " Avec la réception des dernières analyses de type pyroanlayse sur la Team Zone, nous commençons maintenant à comprendre la géométrie du système. Le volume de roche qui a été affecté par cet événement minéralisateur, composé de veines et de veinules de type stockwork, en tension et de l'altération associée, est assez important et je crois qu'il a un potentiel significatif de croissance à la fois dans le sens de la longueur et en profondeur. Le fait que nous ayons observé de multiples occurrences d'or visible dans la majorité des trous ciblant cette zone est également très intéressant. Il s'agit également de la découverte la plus importante faite à ce jour le long de la branche nord de la rhyolite de Beaupré. La Team Zone est devenue une priorité pour Amex et nous allons commencer à la forer de manière agressive pendant la saison hivernale."

La Team Zone est située le long de la branche nord du bloc de rhyolite de Beaupré, qui abrite la majorité de l'or identifié à ce jour sur le projet Perron. La minéralisation aurifère est associée à des veines de quartz-carbonate et à des veinules en tension qui sont parfois plissées et/ou bréchifiées. En plus de la minéralisation filonienne, il existe une composante aurifère associée à de la pyrite disséminée (comme le montrent les résultats d'aujourd'hui). Les veines de quartz aurifères se trouvent à la fois dans des corps intrusifs rhyolitiques et mafiques, contrairement à de nombreuses autres zones aurifères de Perron contrôlées par la lithologie. Cependant, l'assemblage minéral, composé de pyrite-pyrrhotite +/- sphalérite +/- chalcopyrite +/- molybdénite +/- or visible, est similaire à la minéralisation de la Eastern Gold Zone. Comme le montre la Figure 2, Amex a foré la Team Zone selon plusieurs orientations afin d'identifier la géométrie du système. L'équipe géologique a utilisé des carottes de forage orientées pour déterminer l'orientation des veines et du système minéralisé global. Au fur et à mesure que de nouveaux résultats d'analyse sont reçus et que de nouveaux trous de forage sont réalisés, la forme tridimensionnelle et le potentiel de taille de la zone Team seront révélés.

Tableau 1: Résultats d'analyse de la Team Zone à Perron. Notez que les résultats sont complets. Notez également que la largueuse réelle est actuellement inconnue et que les longueurs des carottes sont donc indiquées.

Trou De (m) À (m) Longueur carotte (m) Au g/t Profondeur verticale (m) PE-22-537W1 208.50 209.50 1.00 18.69 ~160 à 365 Et 449.60 452.00 2.40 4.60 Et 481.50 483.00 1.50 1.17 PE-22-545* 177.50 184.50 7.00 2.09 ~150 à 295 Et 213.50 225.30 11.80 1.07 Et 249.00 249.50 0.50 22.10 Et 365.60 367.00 1.40 68.66 PE-22-546* 107.50 115.50 8.00 0.56 ~80 à 180 Et 127.25 140.00 12.75 1.69 Et 198.30 202.00 3.70 1.35 Et 230.50 238.00 7.50 0.55 PE-22-547* 63.50 72.00 8.50 0.67 ~50 à 260 Et 109.00 122.50 13.50 0.57 Et 160.50 173.50 13.00 0.49 Et 329.60 330.10 0.50 31.97 PE-22-548* 214.00 228.50 14.50 6.75 ~180 à 250 Incluant 221.00 222.50 1.50 26.34 Incluant 224.00 225.50 1.50 32.60 Et 276.00 293.00 17.00 1.74 PE-22-549* 176.50 178.00 1.50 1.14 ~130 à 210 Et 212.50 217.10 4.60 1.61 Et 236.50 243.15 6.65 0.34 Et 287.50 288.50 1.00 1.49 PE-22-552 101.00 102.50 1.50 5.34 ~65 à 165 Et 241.00 256.00 15.00 1.56 Incluant 254.50 256.00 1.50 12.69 PE-22-553 132.00 133.50 1.50 2.43 ~90 PE-22-554* 149.50 313.00 163.50 1.08 ~110 à 230 Incluant 149.50 153.00 3.50 4.55 Incluant 170.40 173.50 3.10 1.02 Incluant 203.20 207.00 3.80 2.10 Incluant 236.00 239.00 3.00 11.17 Incluant 270.00 307.00 37.00 2.71 Qui inclut 270.00 270.80 0.80 30.86 Incluant 298.50 307.00 8.50 7.90 PE-22-555* 40.00 46.00 6.00 1.70 ~25 à 180 Et 73.90 75.90 2.00 2.62 Et 91.40 94.90 3.50 1.99 Et 218.50 227.20 8.70 1.95 PE-22-556* 26.25 28.50 2.25 19.04 ~20 à 270 Et 162.50 163.30 0.80 1.38 Et 201.00 202.00 1.00 1.35 Et 247.00 275.50 28.50 0.55 Et 308.50 314.00 5.50 1.09 Et 334.80 335.90 1.10 1.60 PE-22-557 29.50 35.00 5.50 0.77 ~15 à 235 Et 86.00 90.00 4.00 0.99 Et 256.50 286.50 30.00 0.50 Et 330.00 333.00 3.00 1.35 PE-22-558 49.00 50.00 1.00 22.97 ~36 à 200 Et 199.00 200.50 1.50 2.14 Et 277.50 280.00 2.50 1.64 PE-22-559 16.70 18.00 1.30 1.12 ~10 à 295 Et 48.00 49.50 1.50 1.63 Et 85.00 86.50 1.50 1.17 Et 203.40 208.00 4.60 0.88 Et 230.70 231.40 0.70 2.95 Et 400.90 401.50 0.60 1.51 PE-22-560 36.50 37.00 0.50 1.34 ~25 à 220 Et 146.50 157.60 11.10 1.15 Incluant 146.50 148.00 1.50 7.20 Et 221.50 223.00 1.50 1.11 Et 316.00 316.60 0.60 7.20 PE-22-561* 44.80 45.50 0.70 2.74 ~35 à 200 Et 116.00 140.00 24.00 1.78 Incluant 129.50 140.00 10.50 3.31 Et 163.90 165.00 1.10 2.13 Et 248.00 252.50 4.50 0.57

*Trou mise à jour depuis le dernier communiqué du 27 septembre 2022.

Tableau 2: Coordonnés des trous de forage de la Team Zone

Trou Azimuth (°) Plongement (°) Longueur (m) Eastant (m) Nordant (m) Altitude (m) PE-22-537W1 167 -54 628 615274 5430989 196 PE-22-545 162 -55 570 615234 5431037 351 PE-22-546 165 -50 508 615284 5431032 351 PE-22-547 179 -52 670 615299 5430995 353 PE-22-548* 165 -58 625 615333 5431034 351 PE-22-549 165 -52 511 615385 5431037 355 PE-22-552 170 -45 418 615385 5431036 355 PE-22-553 163 -45 481 615177 5431035 351 PE-22-554 120 -50 331 615177 5431038 351 PE-22-555 120 -55 352 615160 5430979 357 PE-22-556 118 -57 364 615176 5431039 351 PE-22-557 118 -48 336 615160 5430978 357 PE-22-558 118 -45 301 615238 5431038 351 PE-22-559 120 -48 423 615125 5431035 351 PE-22-560 168 -45 328 615284 5431031 351 PE-22-561 163 -55 355 615285 5431033 351

Figure 1: Carte géologique du projet Perron, avec l'emplacement des zones aurifères existantes et de la Team Zone récemment découverte.



Figure 2: Carte de compilation géologique de la Team Zone. On y voit toutes les zones où de l'or visible (VG) a été identifié, sur une zone étendue d'environ 300 mx 150 m.

Figure 3. Exemples d'or visible dans trois trous de la Team Zone. PE-22-556 montrant de l'or libre dans un système de veine en feuilletée/stockwork. PE-22-558 montrant une dispersion de l'or libre dans une veine de quartz. PE-22-554 montrant des grains d'or libre dans une veine de quartz associée à de la pyrite et de la pyrrhotite.

Personnes qualifiées

Jérôme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134) et Maxime Bouchard géo., M.Sc.A., (OGQ 1752), personnes qualifiées indépendantes au sens de la Norme canadienne 43-101, ont examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Maxime Bouchard et Jérôme Augustin.

Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'un blanc ou d'un standard tous les 10 échantillons en moyenne, en plus de l'insertion régulière d'échantillons blanc, duplicata et standards accrédités par Laboratoire Expert ou par ALS Canada Ltd lors du processus analytique.

Pour toutes les analyses ciblant la minéralisation aurifère, les valeurs de l'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Les valeurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse avec finition par gravimétrie par Laboratoire Expert Inc, Rouyn-Noranda. Les échantillons contenant une minéralisation aurifère visible sont analysés au tamis métallique. Pour une assurance et un contrôle qualité supplémentaires, tous les échantillons ont été broyés à 90 % à moins de 2 mm avant la pulvérisation, afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir de l'or grossier.

Pour les analyses ciblant la minéralisation VMS, les valeurs du zinc, du cuivre et de l'argent sont estimées par spectroscopie d'émission atomique par plasma à couplage inductif (ICP-AES), ME-ICP61 à ALS Canada Ltd. Les valeurs de zinc supérieures à 1 %, les valeurs de cuivre supérieures à 1 % et les valeurs d'argent supérieures à 100 g/t sont estimées par quatre ICP-AES à digestion acide, OG62. Les valeurs de l'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique.

À propos d'Amex

Amex Exploration Inc. a fait plusieurs découvertes aurifères importantes sur son projet aurifère à haute teneur Perron, détenu à 100 %, situé à environ 110 km au nord de Rouyn-Noranda, consistant de 117 claims contigus couvrant 4 518 hectares. Le projet est bien desservi par les infrastructures existantes, sur une route ouverte toute l'année, à 10 minutes d'un aéroport, et juste à l'extérieur de la ville de Normétal (~8 km). De plus, le projet se trouve à proximité d'un certain nombre d'opérations d'usinage d'importants producteurs d'or. Le projet renferme à la fois des gisements avec une minéralisation de style aurifère à haute teneur, et aussi à fort tonnage exploitable en vrac. Depuis janvier 2019, Amex a recoupé d'importantes minéralisations aurifères dans plusieurs zones aurifères et découvert des zones VMS riches en cuivre.

