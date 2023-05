Amex Élargit la Team Zone et Obtient de Larges Intersections de forage près de la surface jusqu'à 1,70 g/t Au sur 68,00 m incluant 7,89 g/t Au sur 9,70 m

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 29 mai 2023) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex ou la Société") a le plaisir d'annoncer les résultats d'analyse de nouveaux sondages de suivi et d'expansion sur la Team Zone du projet Perron, dans la région de l'Abitibi, au Québec. La Team Zone se trouve à environ 600 m au nord-est de la High Grade Zone (HGZ), comme le montre la Figure 1. La Team Zone est actuellement délimitée sur 350 m x 200 m latéralement à une profondeur d'environ 400 m. Voir la Figure 2 pour un plan global et des intercepts de forage de la Team Zone. La Figure 3 montre des photos de la minéralisation aurifère. Voir le Tableau 1 pour la liste des résultats de forage d'aujourd'hui et le Tableau 2 pour les coordonnées des trous de forage.

Les résultats de forage les plus marquant d'aujourd'hui sont:

PE-23-627: 1,70 g/t Au sur 68,00 m, incluant 7,89 g/t Au sur 9.70 m, à une profondeur verticale d'environ 135 et 195 m;

PE-22-588: 8,68 g/t Au sur 4,00 m, incluant 19,89 g/t Au sur 1,50 m, à une profondeur verticale d'environ 140 m;

Jacques Trottier, Ph.D., Président Exécutif d'Amex Exploration, a déclaré : "Les résultats d'aujourd'hui sont principalement axés sur l'expansion et la définition de la Team Zone à l'est, en suivant la tendance générale nord-ouest et sud-est du système. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'observer des minéralisations à haute teneur et de plus longs intervalles d'or quasi-continus au sein du système, alors que nous continuons à progresser dans la compréhension de la Team Zone. Pour toute nouvelle zone, il faut du temps pour comprendre le système grâce à la modélisation et au forage. Les forages orientés que nous effectuons sur la Team Zone depuis septembre se sont révélés très utiles pour le ciblage. Nous avons identifié cinq orientations distinctes de veines aurifères et nous ajustons le ciblage des forages au fur et à mesure que nous avançons. Les prochains forages, ainsi que les forages en attente, continueront à délimiter la zone à des intervalles de 50 mètres et à l'étendre le long de la direction préférentielle de la minéralisation, en particulier vers le nord-ouest en direction de la 210 Gold Zone découverte précédemment. Ces travaux permettront de définir le potentiel aurifère de la Team Zone."

La Team Zone est située dans la rhyolite de Beaupré, hôte de toutes les occurrences aurifères significatives à Perron. Elle se situe au contact de la faille Normétal et à environ 600 m au nord-est de la zone High Grade. La minéralisation aurifère se trouve dans une roche hôte rhyolitique relativement massive et silicifiée, dans des veines/veinules de quartz-carbonate contenant de la pyrite, de la pyrrhotite, de la chalcopyrite, de la molybdénite, de la sphalérite et de l'or visible. La minéralisation aurifère est également disséminée dans la roche hôte de rhyolite, contrairement à plusieurs autres zones identifiées à ce jour sur le projet. L'interprétation structurale récemment réalisée par Laurentia Exploration, consultants géologiques d'Amex, a permis d'identifier plusieurs tendances distinctes de veines aurifères dans la Team Zone. Des veines de quartz-sulfure aurifères visibles sont présentes dans les directions NNO, NE et NS. Des veines de quartz-sulfure aurifères (mais sans or visible) sont présentes dans les directions EO, NO et NS. Le forage a été optimisé pour intercepter le plus grand nombre possible de ces ensembles de veines dans chaque trou. Amex effectue actuellement des forages de définition espacés de 50 mètres (en trois dimensions) de ce système depuis la surface jusqu'à une profondeur vertical d'environ 450 mètres. Le forage de la Team Zone est en cours et la Société attend des résultats d'analyse supplémentaires qui seront communiqués dès qu'ils seront reçus.

Tableau 1: Résultats d'analyse de la Team Zone à Perron. Notez que la largeur réelle est actuellement inconnue et que les longueurs des carottes sont donc indiquées.

Trou De

(m) À

(m) Longueur

Carotte

(m) Au

(g/t) Profondeur

Verticale

(m) Facteur Métal

Longueur Carotte

(g/t Au*m) PE-22-588 175,00 179,00 4,00 8,68 ~140 34,71 Incluant 175,00 176,50 1,50 19,89 29,84 Et 523,00 524,00 1,00 6,38 ~418 6,38 PE-23-591 117,10 118,50 1,40 4,38 ~100 6,13 Et 187,00 188,50 1,50 5,76 ~160 8,64 PE-23-623* 18,40 20,50 2,10 1,95 ~20 4,09 Et 28,00 29,50 1,50 16,50 24,75 PE-23-626* 61,80 64,00 2,20 3,96 ~52 8,70 Incluant 63,50 64,00 0,50 9,97 4,99 Et 74,50 80,50 6,00 0,59 ~64 3,54 Et 468,70 469,20 0,50 29,68 ~395 14,84 PE-23-627* 163,00 231,00 68,00 1,70 ~135 to 195 115,60 Incluant 163,00 172,70 9,70 7,89 76,56 Avec 165,50 166,50 1,00 22,75 22,75 Avec 171,00 172,70 1,70 30,18 51,31 Incluant 193,20 195,70 2,50 1,55 3,88 Incluant 212,50 231,00 18,50 1,73 31,99 Avec 212,50 214,00 1,50 4,40 6,60 Avec 230,50 231,00 0,50 39,05 19,53 PE-23-630* 265,00 268,00 3,00 1,21 ~228 3,64 PE-23-632* 84,50 88,80 4,30 2,79 ~72 12,01 Incluant 85,00 85,50 0,50 16,09 8,05 Incluant 88,00 88,80 0,80 2,64 2,11

*Certains résultats sont en attentes.

Tableau 2: Coordonnées des trous de forage de la Team Zone

Trou Azimut (°) Plongement (°) Longueur (m) Estant (m) Nordant (m) Altitude (m) PE-22-588 110 -54 524 615077 5431102 350 PE-23-591 291 -63 505 615464 5430958 355 PE-23-623 310 -60 544 615349 5430982 354 PE-23-626 310 -60 520 615335 5430934 353 PE-23-627 310 -60 523 615424 5430891 351 PE-23-630 310 -60 520 615400 5430845 351 PE-23-632 310 -60 403 615363 5430917 352





Figure 1. Carte géologique du Projet Perron, montrant les principales zones minéralisées identifiées à ce jour, incluant la Team Zone.



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/2667/167843_9ede7037a4daa86e_002full.jpg





Figure 2. Carte géologique du secteur de la Team Zone de la Propriété Perron, montrant les intervalles minéralisés supérieurs à 0,50 g/t Au. Le contour de la zone identifiée sur la carte représente l'expression en surface de la minéralisation en profondeur. La Team Zone se situe dans la rhyolite de Beaupré, proche du contact avec la faille de Normétal à pendage nord.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/2667/167843_9ede7037a4daa86e_003full.jpg





Figure 3. Mise en évidence de l'or visible recoupé dans les sondages PE-22-588, PE-23-623, PE-23-627, et PE-23-632. Abréviations: VG - Or Visible, Po - Pyrrhotite, Py - Pyrite.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/2667/167843_9ede7037a4daa86e_004full.jpg

Personns qualifiée

Jérôme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134) personne qualifiée indépendante au sens de la Norme canadienne 43-101, a examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Jérôme Augustin.

Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'un blanc ou d'un standard tous les 10 échantillons en moyenne, en plus de l'insertion régulière d'échantillons blanc, duplicata et standards accrédités par Laboratoire Expert ou par ALS Canada Ltd lors du processus analytique.

Pour toutes les analyses ciblant la minéralisation aurifère, les valeurs de l'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Les valeurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse avec finition par gravimétrie par Laboratoire Expert Inc, Rouyn-Noranda. Les échantillons contenant une minéralisation aurifère visible sont analysés au tamis métallique. Pour une assurance et un contrôle qualité supplémentaires, tous les échantillons ont été broyés à 90 % à moins de 2 mm avant la pulvérisation, afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir de l'or grossier.

Pour les analyses ciblant la minéralisation VMS, les valeurs du zinc, du cuivre et de l'argent sont estimées par spectroscopie d'émission atomique par plasma à couplage inductif (ICP-AES), ME-ICP61 à ALS Canada Ltd. Les valeurs de zinc supérieures à 1 %, les valeurs de cuivre supérieures à 1 % et les valeurs d'argent supérieures à 100 g/t sont estimées par quatre ICP-AES à digestion acide, OG62. Les valeurs de l'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique.

À propos d'Amex

Amex Exploration Inc. a fait plusieurs découvertes aurifères importantes sur son projet aurifère à haute teneur Perron, détenu à 100 %, situé à environ 110 km au nord de Rouyn-Noranda, consistant de 117 claims contigus couvrant 4 518 hectares. Le projet est bien desservi par les infrastructures existantes, sur une route ouverte toute l'année, à 10 minutes d'un aéroport, et juste à l'extérieur de la ville de Normétal (~8 km). De plus, le projet se trouve à proximité d'un certain nombre d'opérations d'usinage d'importants producteurs d'or. Le projet renferme à la fois des gisements avec une minéralisation de style aurifère à haute teneur, et aussi à fort tonnage exploitable en vrac. Depuis janvier 2019, Amex a recoupé d'importantes minéralisations aurifères dans plusieurs zones aurifères et découvert des zones VMS riches en cuivre.

