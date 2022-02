Amex étend considérablement la zone High Grade latéralement et annonce des résultats de forage allant jusqu'à 78,62 g/t Au sur 5,90 m

Les faits saillants comprennent :

Zone High Grade moins profonde (à l'ouest) PE-21-366W1 a rapporté 78,62 g/t Au sur 5,90 m incluant 908,50 g/t Au sur 0,50 m à une profondeur verticale de 630 m PE-21-405 a rapporté 43,74 g/t Au sur 6,80 m incluant 583,34 g/t Au sur 0,50 m à une profondeur verticale de 300 m PE-21-410W1 a rapporté 21,86 g/t Au sur 5,56 m incluant 107,94 g/t Au sur 1,05 m à une profondeur verticale de 630 m PE-21-438 a rapporté 123,53 g/t Au sur 0,50 m à une profondeur verticale de 500 m PE-21-452 a rapporté 5,65 g/t Au sur 9,95 m à une profondeur verticale de 360 m

Zone High Grade plus profonde (à l'est) PE-21-404W2 a rapporté 35,89 g/t Au sur 6,75 m à une profondeur verticale de 940 m PE-21-440W1 a rapporté 16,66 g/t Au sur 9,10 m incluant 160,04 g/t Au sur 0,50 m et 96,79 g/t Au sur 0,70 m à une profondeur verticale de 510 m PE-21-404W1 a rapporté 13,54 g/t Au sur 10,50 m à une profondeur verticale de 980 m PE-21-380 a rapporté 16,18 g/t Au sur 6,80 m incluant 134,92 g/t Au sur 0,70 m à une profondeur verticale de 460 m PE-21-412 a rapporté 14,85 g/t Au sur 5,00 m à une profondeur verticale de 330 m PE-21-436 a rapporté 29,80 g/t Au sur 2,05 m à une profondeur verticale de 600 m



Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 8 février 2022) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex ou la Société") a le plaisir d'annoncer un total de 34 trous de forage axés sur l'expansion et la définition de la minéralisation aurifère sur la zone High Grade (« HGZ ») du projet Perron (« Perron » ou le « projet »). Voir la figure 1 pour une vue en plan de la géologie de la partie est de Perron et des zones minéralisées actuellement connues incluant la HGZ. Une liste complète des résultats est disponible dans les tableaux 1 et 2 et présentée dans les figures 2, 3 et 4.

Les résultats d'aujourd'hui consistent en des trous de forage axés en grande partie sur l'expansion et la définition des parties est (plus profondes) et ouest (moins profondes) de la HGZ. La HGZ s'étend maintenant à plus de 300 m latéralement, jusqu'à une profondeur de 1 200 m. Sur la partie ouest, comme le montrent les figures 2 et 3, Amex a ciblé l'expansion directe ainsi que le remplissage des parties inférieures de la zone, ce qui a entraîné une longueur significativement accrue, comme indiqué par les trous PE-21-439 et PE- 21-441 ainsi qu'une augmentation en teneur, comme indiqué par les trous PE-21-405, PE-21-444, PE-21-438, PE-21-366W1 et PE-21-410W1. Sur la partie est, comme le montrent les figures 2 et 4, Amex a complété le forage de définition au cœur de la zone ainsi que l'expansion sur la longueur vers le dike de diabase tardif, comme indiqué par les trous PE-21-412, PE-21 -419, PE-21-426, PE-21-380, PE-21-380W1, PE-21-442 et PE-21-417W2.

Jacques Trottier, PhD, président exécutif du conseil d'Amex Exploration a commenté: « Comme on peut le voir clairement sur la nouvelle section longitudinale, ce lot de trous de forage élargit considérablement la direction et le noyau à haute teneur de la HGZ avec un facteur métal supérieur ou égal à 50 (g/t Au x longueur carotte en mètres). Au fur et à mesure que nous resserrons l'espacement des forages, nous voyons la partie ouest de la zone (moins profonde) développer un profil à teneur beaucoup plus élevée qu'on ne le pensait auparavant. Nous voyons également une enveloppe de minéralisation aurifère entourant le noyau central à haute teneur de la zone beaucoup plus grande qu'on ne le pensait auparavant. Dans la partie est (plus profonde) de la zone, nous observons une minéralisation constante à haute teneur essentiellement du haut de la partie est (~325 mètres verticaux) jusqu'au bas de la zone définie (~1 200 mètres verticaux), nous élargissons également l'empreinte horizontale de la zone. »





Figure 1 : Vue en plan de la géologie de la partie est du projet Perron et des zones minéralisées connues, incluant la HGZ, Denise, E2, Donna, E3, Upper HGZ, 210 et le QF VMS.

https://orders.newsfilecorp.com/files/2667/113056_7a3282f7f4997944_002full.jpg





Figure 2 : Section longitudinale de la zone HGZ, avec les résultats d'aujourd'hui étiquetés en vert.

https://orders.newsfilecorp.com/files/2667/113056_7a3282f7f4997944_003full.jpg





Figure 3 : Section longitudinale de la zone HGZ (partie ouest), avec les résultats d'aujourd'hui étiquetés en vert.

https://orders.newsfilecorp.com/files/2667/113056_7a3282f7f4997944_004full.jpg





Figure 4: Section longitudinale de la zone HGZ (partie est), avec les résultats d'aujourd'hui étiquetés en vert.

https://orders.newsfilecorp.com/files/2667/113056_7a3282f7f4997944_005full.jpg

Zone Trou De (m) à (m) Longueur (m) Au (g/t) Profondeur verticale

(m) Facteur

Métal

Or

(g/t*m) HGZ

Ouest PE-21-366W1 702,70 708,60 5,90 78,62 630,00 463,85 Incluant 702,70 703,20 0,50 908,50 454,25 PE-21-405 324,00 330,80 6,80 43,74 300,00 297,40 Incluant 325,00 325,50 0,50 583,34 291,67 PE-21-410W1 704,35 710,00 5,65 21,86 630,00 123,49 Incluant 704,35 705,40 1,05 107,94 113,34 PE-21-438 536,80 537,30 0,50 123,53 500,00 61,77 PE-21-452 391,90 401,85 9,95 5,65 360,00 56,21 Incluant 399,60 401,85 2,25 19,35 43,55 PE-21-444 467,80 482,00 14,20 3,51 455,00 49,88 Incluant 479,80 482,00 2,20 17,68 38,90 PE-21-450 435,15 441,10 5,95 6,77 395,00 40,27 Incluant 435,15 435,90 0,75 33,44 25,08 Et 440,50 441,10 0,60 21,83 13,10 PE-21-424 392,50 400,80 8,30 2,60 360,00 21,55 PE-21-441 126,50 152,20 25,70 0,58 135,00 14,83 PE-21-439 150,50 152,00 1,50 9,50 135,00 14,26 PE-21-445 477,30 481,00 3,70 3,66 440,00 13,55 Incluant 478,60 479,10 0,50 15,71 7,86 PE-21-296 65,90 75,00 9,10 0,73 55,00 6,65 PE-21-396 796,90 804,40 7,50 0,77 720,00 5,78 PE-21-291 116,90 120,00 3,10 1,71 100,00 5,30 PE-21-401 233,65 240,00 6,35 0,70 210,00 4,43

Tableau 1 : Résultats de la partie ouest (moins profonde) de la HGZ. *Notez que les résultats de forage sont présentés non plafonnés et que les longueurs représentent les longueurs de carottes. La largeur réelle est estimée entre 50 et 80 % de la largeur du noyau.





Zone Trou De (m) à (m) Longueur (m) Au (g/t) Profondeur verticale

(m) Facteur

Métal

Or

(g/t*m) HGZ

EST PE-21-404W2 1043,00 1049,75 6,75 35,89 940,00 242,28 Incluant 1044,45 1045,00 0,55 90,70 49,88 Et 1048,10 1049,25 1,15 163,29 187,78 PE-21-440W1 553,40 562,50 9,10 16,66 510,00 151,59 Incluant 553,40 553,90 0,50 160,04 80,02 Et 561,80 562,50 0,70 96,79 67,75 PE-21-404W1 1075,50 1086,00 10,50 13,54 980,00 142,14 Incluant 1075,50 1076,50 1,00 52,95 52,95 Et 1081,40 1083,50 2,10 40,48 85,01 PE-21-380 522,00 528,80 6,80 16,18 460,00 110,02 Incluant 522,00 522,70 0,70 134,92 94,44 Et 528,00 528,80 0,80 17,75 14,20 PE-21-412 415,00 420,00 5,00 14,85 330,00 74,23 Incluant 418,75 419,50 0,75 89,62 67,22 PE-21-436 651,00 653,05 2,05 29,80 600,00 61,09 PE-21-417W2 808,65 815,05 6,40 5,77 710,00 36,90 Incluant 814,55 815,05 0,50 47,97 23,99 PE-21-434 1156,9 1163,1 6,20 4,87 1070,00 30,21 PE-21-434W1 1146 1153,45 7,45 2,83 1060,00 21,10 Incluant 1147,5 1148 0,50 32,24 16,12 PE-21-442 682,90 697,50 14,60 1,46 630,00 21,29 PE-21-426 475,10 483,00 7,90 2,31 405,00 18,26 Incluant 482,00 483,00 1,00 14,54 14,54 PE-21-440 528,25 531,05 2,80 5,43 480,00 15,21 Incluant 695,20 697,50 2,30 4,86 11,18 PE-21-380W1 504,00 506,10 2,10 6,51 435,00 13,68 PE-21-419 415,00 419,95 4,95 2,06 330,00 10,21 PE-21-400W1 433,70 435,50 1,80 4,48 360,00 8,06 Incluant 434,80 435,50 0,70 11,04 7,73 PE-21-417W1 794,30 803,20 8,90 0,88 700,00 7,81 PE-21-318W2 1190,50 1195,50 5,00 0,85 1100,00 4,24 PE-21-318W1 1194,95 1197,70 2,75 0,96 1100,00 2,64 PE-21-426W1 457,45 458,95 1,50 0,63 380,00 0,95

Tableau 2: Résultats de la partie est (plus profonde) de la HGZ. *Notez que les résultats de forage sont présentés non plafonnés et que les longueurs représentent les longueurs de carottes. La largeur réelle est estimée entre 50 et 80 % de la largeur du noyau.

Personnes Qualifiées

Maxime Bouchard géo., M.Sc.A., (OGQ 1752) et Jérôme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134), personnes qualifiées indépendantes au sens de la Norme canadienne 43-101, ont examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés dans le présent communiqué. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Maxime Bouchard et Jérôme Augustin. Les échantillons discutés dans le communiqué de presse ont été envoyés au Laboratoire Expert (Rouyn-Noranda) et aux Laboratoires d'AGAT (Mississauga) pour le forage d'exploration régionale. Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'échantillons témoins ou normalisés en moyenne tous les 10 échantillons, en plus de l'insertion régulière dans le processus d'analyse d'échantillons stérile, double et normalisé. Pour les deux laboratoires, les teneurs en or sont estimées par pyroanalyse et complétées par une absorption atomique et les teneurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse complétées par gravimétrie. Les échantillons contenant une minéralisation d'or visible sont analysés au tamis métallique et l'analyse est juste faite par Laboratoire Expert. Pour une assurance et un contrôle de la qualité supplémentaires, tous les échantillons sont broyés à 90% à moins de 2 mm avant la pulvérisation afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir des particules d'or grossières. Le cuivre et d'autres éléments ont été analysés à l'aide de la méthode ICP-AES aux quatre acides chez Laboratoire Expert. La description des carottes de forage et l'échantillonnage des carottes ont été complétés par Laurentia Exploration. Les personnes qualifiées n'ont pas effectué suffisamment de travaux pour vérifier les informations historiques sur la propriété, en particulier en ce qui concerne les résultats de forage historiques. Cependant, les personnes qualifiées croient que les résultats de forage et d'analyse ont été réalisés conformément aux pratiques standard de l'industrie. L'information fournit une indication du potentiel d'exploration de la propriété, mais peut ne pas être représentative des résultats attendus.

À Propos d'Amex

Amex Exploration Inc. est une société d'exploration minière junior dont l'objectif principal est d'acquérir, d'explorer et de développer des projets viables d'exploitation d'or et des métaux de base dans les régions minières propices du Québec. Amex est focalisée sur le projet aurifère Perron détenu à 100 % par la société, située au Québec à 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, qui compte 117 titres miniers adjacents couvrant 4518 hectares. Un nombre significatif de découvertes aurifères d'importances ont été réalisées à Perron, notamment les zones aurifères Eastern Gold Zone, Gratien et Grey Cat ainsi que la Zone Centrale Polymétallique. De l'or à haute teneur a été identifié dans chacune de ces zones. Une partie importante du projet reste sous-explorée. En plus du projet Perron, la société détient un portefeuille de trois autres propriétés axées sur l'or et les métaux de base dans la région de l'Abitibi au Québec.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :

Victor Cantore

Président-directeur général

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent une quelconque responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés Prospectifs:

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié de la HGZ et de la Denise, les résultats d'exploration positifs attendus, l'étendue des zones minéralisées, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et la minéralisation potentielle ou les ressources minérales potentielles, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'impossibilité de confirmer les ressources minérales estimées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres et des concessions, les risques environnementaux, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.

