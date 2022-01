Amex passe en revue les réalisations de 2021 et annonce les plans d'exploration pour 2022

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 5 janvier 2022) - Le 05 janvier 2022 - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex ou la Société") est heureuse de présenter une revue de ses réalisations en 2021 et de ses plans et objectifs d'exploration pour 2022.

Sur le plan corporatif, la Société a terminé l'année dans une situation financière renforcée avec l'exercice complet de tous les bons de souscription restants, ajoutant 7 millions de dollars à la trésorerie, démontrant ainsi le soutien et la confiance continus des actionnaires. De plus, Amex Exploration a été nommée parmi les 50 meilleurs OTCQX 2021, un classement des sociétés les plus performantes cotées sur l'OTCQX. Dans le cadre de sa focalisation continue sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG), Amex a renforcé le conseil d'administration par la nomination de Bryan Coates en tant qu'administrateur indépendant principal et l'élection du Dr Luisa Morena en tant qu'administratrice indépendante.

Sur le front de l'exploration, les forages ont continué d'ajouter de la valeur tout au long de 2021 (voir la figure 1 et le tableau 1). Parmi les faits saillants de l'année, citons :

Trois nouvelles découvertes importantes ont été faites sur la propriété Perron. Une découverte de sulfures massifs volcanogènes (VMS) riches en cuivre (zone QF) a été faite le long de l'horizon minier Normétal où la société a recoupé 2,40 % Cu, 0,72 % Zn, 0,27 g/t Au et 22,15 g/t Ag sur 7,80 m. Le forage de suivi a confirmé la découverte initiale avec des teneurs et des largeurs similaires, indiquant la présence d'un système VMS substantiel. La définition et l'extension de ce système feront partie du programme d'exploration en 2022. Une nouvelle structure aurifère à haute teneur située à 650 m au nord-ouest de la zone à haute teneur (HGZ), la zone Alizée, retournant 31,87 g/t Au sur 5,10 m. Une autre structure aurifère à haute teneur, la zone aurifère 210, a été découverte sur la faille Normétal, l'intervalle de découverte retournant 58,25 g/t Au sur 3,90 m.

La zone aurifère Denise a dépassé les attentes, montrant de vastes zones de minéralisation et de continuité aurifères près de la surface. La zone Denise a maintenant été définie à une profondeur de 700 m et 500 m latéralement et la géologie indique une probabilité d'extension latérale vers l'est près de la surface.

Dans la zone à haute teneur (HGZ), Amex a démontré une continuité aurifère à haute teneur exceptionnelle jusqu'à une profondeur de 1,35 km. La Société a également rapporté l'analyse individuelle la plus élevée à Perron de 929,24 g/t Au sur 0,50 m à une profondeur de 290 m dans le trou PE-21-344.

Tableau 1

Les 20 principaux forages annoncés en 2021 sur la base du facteur métal-or

Trou De (m) To (m) À (m) Au (g/t) Zone Facteur métal (g*m) PE-21-386W1 939,00 945,10 6,10 102,07 HGZ 622,6 PE-21-344 320,80 326,95 6,15 79,22 HGZ 487,2 PE-21-329 228,90 242,00 13,10 36,86 HGZ 482,9 PE-21-391 213,90 219,50 5,60 84,02 HGZ 470,5 PE-21-337 255,20 300,00 44,80 8,25 Denise 369,6 PE-21-367 211,10 226,00 14,90 21,75 HGZ 324,1 PE-21-409 374,90 381,80 6,90 43,74 HGZ 301,8 PE-21-313 180,00 183,90 3,90 70,92 HGZ 276,6 PE-21-383W1 538,50 542,00 3,50 76,61 HGZ 268,1 PE-21-318 1207,15 1215,55 8,40 29,62 HGZ 248,8 PE-21-301 1054,40 1063,25 8,85 27,06 HGZ 239,5 PE-21-392 297,50 304,05 6,55 36,02 HGZ 235,9 PE-21-287 1175,80 1182,00 6,20 37,59 HGZ 233,1 PE-20-210 108,80 112,70 3,90 58,25 210 227,2 PE-21-338 201,40 216,25 14,85 15,18 HGZ 225,4 PE-21-321 149,60 156,00 6,40 32,91 HGZ 210,6 PE-21-413 338,20 340,00 1,80 102,43 HGZ 184,4 PEX-21-041 288,60 293,70 5,10 31,87 Alizee 162,5 PE-20-230 634,10 642,50 8,40 17,89 HGZ 150,3 PE-20-207W2 902,50 907,00 4,50 32,99 HGZ 148,5







Figure 1 - Corridor aurifère à Perron, fin 2021. Les flèches blanches représentent les cibles d'expansion à court terme. Les sphères roses représentent des teneurs individuelles supérieures à 20 g/t Au.

To view an enhanced version of Figure 1, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/2667/109067_a926054334f2493b_002full.jpg

En 2021, la Société a complété un total de 129 310 m de forage. L'accent a été mis sur le forage d'expansion et de définition de HGZ et près de la surface, sur le forage d'expansion et de définition de la zone Denise ainsi que sur le forage d'exploration régionale. Il y a actuellement un certain nombre d'échantillons en attente dans deux laboratoires provenant de trous ciblant les zones HGZ, Denise, QF et Grey Cat, ainsi que des forages d'exploration régionaux.

Plans d'exploration et objectifs de l'entreprise pour l'année à venir

Tester le potentiel d'expansion de la zone Denise le long de la direction jusqu'à 1,5 km à l'est, où des forages limités ont eu lieu et une minéralisation aurifère a été rencontrée.

Continuer à définir la HGZ à un niveau de ressource jusqu'à une profondeur d'environ 1 km.

Définir et explorer davantage la zone VMS QF.

Faire rapport sur le programme d'exploration régional et déterminer le potentiel de faire d'autres découvertes d'or et de SMV sur Perron.

Compléter une première ressource sur le projet Perron au deuxième semestre.

Définir et rendre compte des objectifs ESG pour 2022 avec un rapport à produire au cours de l'année.

Personnes Qualifiées

Maxime Bouchard géo., M.Sc.A., (OGQ 1752) et Jérôme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134), personnes qualifiées indépendantes au sens de la Norme canadienne 43-101, ont examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés dans le présent communiqué. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Maxime Bouchard et Jérôme Augustin. Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'échantillons témoins ou normalisés en moyenne tous les 10 échantillons, en plus de l'insertion régulière dans le processus d'analyse d'échantillons stérile, double et normalisé, accrédité par Laboratoire Expert Inc. Les teneurs en or sont estimées par pyroanalyse et complétées par une absorption atomique et les teneurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse complétées par gravimétrie par le Laboratoire Expert Inc, de Rouyn-Noranda. Les échantillons contenant une minéralisation d'or visible sont analysés au tamis métallique. Pour une assurance et un contrôle de la qualité supplémentaires, tous les échantillons sont broyés à 90% à moins de 2 mm avant la pulvérisation afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir des particules d'or grossières. L'analyse des métaux de base et de l'or est fournie par ALS Canada Ltd. avec un protocole QAQC similaire. Les valeurs en or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Les valeurs de zinc, de cuivre et d'argent sont estimées par quatre multiéléments de digestion acide Plasma à couplage inductif - Spectroscopie d'émission atomique (ICP-AES), ME-ICP61. Les valeurs de zinc supérieures à 1%, les valeurs de cuivre supérieures à 1% et les valeurs d'argent supérieures à 100 g/t sont estimées par quatre digestions acides ICP-AES, OG62. La description et l'échantillonnage des carottes ont été complétés par Exploration Laurentia. Les personnes qualifiées n'ont pas effectué suffisamment de travaux pour vérifier les informations historiques sur la propriété, en particulier en ce qui concerne les résultats de forage historiques. Cependant, les personnes qualifiées croient que les résultats de forage et d'analyse ont été réalisés conformément aux pratiques standard de l'industrie. L'information fournit une indication du potentiel d'exploration de la propriété, mais peut ne pas être représentative des résultats attendus.

À Propos d'Amex

Amex Exploration Inc. est une société d'exploration minière junior dont l'objectif principal est d'acquérir, d'explorer et de développer des projets viables d'exploitation d'or et des métaux de base dans les régions minières propices du Québec. Amex est focalisée sur le projet aurifère Perron détenu à 100 % par la société, située au Québec à 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, qui compte 117 titres miniers adjacents couvrant 4518 hectares. Un nombre significatif de découvertes aurifères d'importances ont été réalisées à Perron, notamment les zones aurifères Eastern Gold Zone, Gratien et Grey Cat ainsi que la Zone Centrale Polymétallique. De l'or à haute teneur a été identifié dans chacune de ces zones. Une partie importante du projet reste sous-explorée. En plus du projet Perron, la société détient un portefeuille de trois autres propriétés axées sur l'or et les métaux de base dans la région de l'Abitibi au Québec.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :

Victor Cantore

Président-directeur général

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent une quelconque responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés Prospectifs:

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié de la HGZ et de la Denise, les résultats d'exploration positifs attendus, l'étendue des zones minéralisées, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et la minéralisation potentielle ou les ressources minérales potentielles, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'impossibilité de confirmer les ressources minérales estimées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres et des concessions, les risques environnementaux, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/109067