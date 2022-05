Amex rapporte sur l'assemblée générale annuelle et fournit une mise à jour de l'entreprise

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 12 mai 2022) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex ou la Société") annonce que les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions qui leur ont été soumises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires ("AGA") tenue le 10 mai 2022. Un total de 24 177 225 actions étaient représentées en personne ou par procuration à l'assemblée, représentant environ 23,72 % des actions en circulation de la Société.

Les administrateurs suivants se sont présentés à la réélection et ont été dûment réélus : Victor Cantore, Pierre Carrier, Bryan Coates, Yvon Gélinas, Anik Gendron, Luisa Moreno, André Shareck, et Jacques Trottier. Ces administrateurs resteront en fonction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés ou qu'un administrateur quitte son poste conformément aux règlements de la Société.

Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) a été renouvelés dans ses fonctions d'auditeur externe de TGSC et exercera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle moyennant une rémunération pouvant être déterminée par les administrateurs, avec 99 % des voix exprimées appuyant la nomination de l'auditeur. Les actionnaires ont également voté à 98 % en faveur de l'approbation du régime d'options d'achat d'actions à 10 % d'Amex, en vertu duquel le nombre total d'actions ordinaires réservées pour émission à titre d'options d'achat d'actions incitatives ne doit pas dépasser 10 % du total des actions ordinaires émises et en circulation. Le plan demeure assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Mise à jour corporative

Également lors de l'AGA, la Société a fourni une revue des opérations au cours de l'année 2021 et à ce jour. Selon la saison, Amex a jusqu'à 10 foreuses qui tournent et forent environ 10 000 mètres par mois, faisant de cette campagne l'un des programmes d'exploration les plus importants et les plus agressifs au Canada.

Le programme d'exploration soigneusement planifié de 2021 a conduit à d'importantes nouvelles découvertes :

la zone aurifère Alizée

la zone aurifère 210

la zone aurifère Upper HGZ

la zone aurifère E2 et,

une nouvelle découverte de VMS riche en cuivre, la zone QF.

De plus, Amex a défini et agrandi la zone Denise et identifié une continuité aurifère exceptionnelle à haute teneur dans la zone aurifère High Grade (HGZ). À ce jour, Amex a trouvé de l'or à très haute teneur et souvent visible dans plusieurs zones du projet sur un corridor de minéralisation aurifère de 3,5 km.

Une grande partie de la campagne de forage d'hiver s'est concentrée sur la zone Denise et la zone E2 nouvellement découverte, profitant d'un meilleur accès en raison du temps froid. La cible Denise est une zone très importante à l'échelle kilométrique. De nombreux trous supplémentaires sont en attente et prévus, afin de mieux définir cette zone le long de la direction et en profondeur.

La zone E2 est également une cible très importante pour Amex, car il s'agit d'un gisement de minerai de type souterrain situé à seulement ~250 m de la zone HGZ et qui s'avère sous-parallèle. Bien entendu, la HGZ continue d'être une zone importante et constitue une cible souterraine très riche.

En termes de financement, plus de $60 millions ont été levés depuis 2021 et depuis la découverte de la HGZ fin 2018, Amex a foré environ 280 000 m, dans 788 trous de forage, et 60 à 70 000 m de forage supplémentaires devraient être complétés avant la fin de l'année.

Avec toute cette activité, la Société souhaite souligner son engagement à aller de l'avant en utilisant les meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques. Plus tôt cette année, Amex a entamé le processus d'obtention de la Certification ÉCOLOGO® pour les entreprises d'exploration minière. Amex s'attend à terminer la certification avant la fin de l'année. ÉCOLOGO® propose une certification des pratiques environnementales, sociales et économiques par une tierce partie.

Enfin, la Société a adopté un code de conduite et d'éthique des affaires et aborde la diversité, les femmes représentent maintenant jusqu'à 25 % de notre conseil et les minorités visibles, 12,5 %. Pour soutenir nos efforts, le conseil a créé un comité ESG pour assurer la mise en place de pratiques de gouvernance solides et créatrices de valeur.

Mise à jour du conseil d'administration

À la suite de l'AGA, la Société annonce qu'à compter d'aujourd'hui, M. Bryan Coates, un administrateur indépendant, a démissionné du conseil d'administration pour des raisons personnelles. Amex Exploration remercie M. Coates pour sa contribution au conseil d'administration au cours des deux dernières années.

Personnes Qualifées

Maxime Bouchard géo., M.Sc.A., (OGQ 1752) et Jérôme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134), personnes qualifiées indépendantes au sens de la Norme canadienne 43-101, ont examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés dans le présent communiqué. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Maxime Bouchard et Jérôme Augustin. Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'un blanc ou d'un standard tous les 10 échantillons en moyenne, en plus de l'insertion régulière de blanc, duplicata et standards accrédités par Laboratoire Expert lors du processus analytique. Les valeurs d'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique et les valeurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse avec finition par gravimétrie par Laboratoire Expert Inc, Rouyn-Noranda, Les échantillons contenant une minéralisation aurifère visible sont analysés au tamis métallique, Pour une assurance qualité et un contrôle qualité supplémentaires, tous les échantillons ont été concassé à 90% moins de 2 mm avant la pulvérisation, afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir de l'or grossier, La description et l'échantillonnage des carottes ont été réalisés par Laurentia Exploration.

À Propos d'Amex

Amex Exploration Inc. est une société d'exploration minière junior dont l'objectif principal est d'acquérir, d'explorer et de développer des projets viables d'exploitation d'or et des métaux de base dans les régions minières propices du Québec. Amex est focalisée sur le projet aurifère Perron détenu à 100 % par la société, située au Québec à 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, qui compte 117 titres miniers adjacents couvrant 4 518 hectares. Un nombre significatif de découvertes aurifères d'importances ont été réalisées à Perron, notamment les zones aurifères Eastern Gold Zone, Gratien et Grey Cat ainsi que la Zone Centrale Polymétallique. De l'or à haute teneur a été identifié dans chacune de ces zones. Une partie importante du projet reste sous-explorée. En plus du projet Perron, la société détient un portefeuille de trois autres propriétés axées sur l'or et les métaux de base dans la région de l'Abitibi au Québec et ailleurs dans la province.

Énoncés Prospectifs:

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié de la HGZ et de la Denise, les résultats d'exploration positifs attendus, l'étendue des zones minéralisées, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et la minéralisation potentielle ou les ressources minérales potentielles, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'impossibilité de confirmer les ressources minérales estimées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres et des concessions, les risques environnementaux, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.

