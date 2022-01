Amex rapporte sur son programme d'exploration regionale comprenant quatre nouvelles zones auriferes

Les faits saillants comprennent :

E2 GOLD ZONE (nouvelle zone) PEX-20-034 a rapporté 5,58 g/t Au sur 13,85 m incluant 136,02 g/t Au sur 0,55 m PEX-21-066 a rapporté 4,54 g/t Au sur 8,45 m

(nouvelle zone) Zone or/cuivre DONNA (nouvelle zone) PE-21-318W1 a rapporté 1,37 g/t Au et 0,25 % Cu sur 56,00 m dont 3,59 g/t Au et 0,72 % Cu sur 14,70 m PE-21-318 a rapporté 0,79 g/t Au et 0,24 % Cu sur 29,15 m PE-21-318W2 a rapporté 0,89 g/t Au et 0,20 % Cu sur 16,00 m

(nouvelle zone) E3 GOLD ZONE (nouvelle zone) Le PEX-20-003 a rapporté 0,75 g/t Au sur 33,80 m

(nouvelle zone) UPPER HIGH GRADE ZONE ( nouvelle zone ) PE-20-207W1 a rapporté 18,79 g/t Au sur 1,05 m PE-20-190 a rapporté 1,01 g/t Au sur 17,20 m PE-20-186A a rapporté 4,08 g/t Au sur 3,50 m

nouvelle zone 210 GOLD ZONE (forage de suivi) PE-20-229 a rapporté 1,12 g/t Au sur 19,5 m PE-21-280 a rapporté 2,39 g/t Au sur 9,00 m PE-21-301 a rapporté 0,82 g/t Au sur 15,00 m

(forage de suivi) ALIZEE GOLD ZONE (forage de suivi) PEX-21-049 a rapporté 7,62 g/t Au sur 2,15 m

(forage de suivi) WESTERN PERRON (forage d'exploration régionale) PEX-21-054 a rapporté 3,18 g/t Au sur 4,50 m PEX-21-065 a rapporté 2,56 g/t Au sur 3,30 m PEX-21-011 a rapporté 3,09 g/t Au sur 1,70 m

(forage d'exploration régionale)

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 11 janvier 2022) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex ou la Société") a le plaisir d'annoncer un total de 58 trous de forage axés sur de nouvelles zones de minéralisation aurifère sur le projet Perron (« Perron » ou le « Projet »). Voir la Figure 1 pour une vue en plan de la géologie de Perron et de toutes les zones minéralisées actuellement connues.

Les résultats d'aujourd'hui se concentrent sur un certain nombre de nouvelles découvertes d'or et de cuivre ainsi que sur le forage de suivi sur les zones aurifères 210 (17 février 2021) et Alizée (25 janvier 2021) précédemment annoncées. Ces résultats représentent le forage d'exploration régionale ainsi que la minéralisation identifiée en amont lors du forage de définition et d'expansion des zones aurifères connues sur le projet Perron. Une liste complète des résultats est disponible dans les Tableaux 1 à 7 et présentée dans les Figures 1 à 4. Toutes les données de forage pour le projet Perron, y compris le col, le levé et les analyses individuelles, sont disponibles dans la salle de données Amex à https://amexexploration.com/properties/quebec-exploration-perron-property/drill-data-room. En plus des résultats présentés ci-dessous, Amex annonce également que le forage a repris le 3 janvier avec 8 foreuses présentement en activité sur le projet et prévoit d'étendre jusqu'à 11 foreuses pendant les mois d'hiver.

Jacques Trottier, PhD, président exécutif du conseil d'Amex Exploration a commenté : « Le projet Perron a historiquement montré une forte signature aurifère dans le bloc de rhyolite de Beaupré. Les résultats présentés aujourd'hui valident davantage le potentiel aurifère de l'ensemble de la région de Beaupré et nous constatons une minéralisation aurifère se produisant dans une variété d'orientations et de styles de minéralisation. Cela confirme davantage nos attentes selon lesquelles, au fur et à mesure que nous poursuivons notre exploration de ce système aurifère fortement doté, nous continuerons à faire des découvertes aurifères supplémentaires et à étendre les horizons minéralisés connus. »

Trottier a poursuivi : « La zone aurifère E2 est d'une grande importance pour Amex car elle a le potentiel d'ajouter des onces par mètre vertical à proximité de la High Grade Zone. Comme nous l'avons vu dans la High Grade Zone, nous espérons que la direction et la teneur augmenteront à E2 à mesure que nous approfondirons le système. Notre programme d'exploration régionale a été un succès complet à tous points de vue et les zones mises en évidence dans ce communiqué justifient toutes des travaux de suivi. »



Figure 1 : Vue en plan de la géologie du projet Perron et de toutes les zones minéralisées connues, y compris les nouvelles zones annoncées aujourd'hui en rouge.

E2 Gold Zone

La E2 Gold Zone (« E2 ») représente l'une des nouvelles découvertes les plus importantes sur le projet Perron depuis la découverte de la High Grade Zone (« HGZ ») en 2018 (Figure 2). La zone E2 a été découverte en s'avançant vers l'est le long de la même structure qui encaisse la minéralisation à haute teneur de la HGZ. La minéralisation identifiée à ce jour est très similaire à celle de la HGZ, avec la présence de veines de quartz minéralisées sur les bordures d'un filon couche mafique étroit et non minéralisée. Les minéraux sulfurés sont également très similaires, la sphalérite étant le sulfure le plus commun associé à la minéralisation aurifère, avec une moindre proportion de pyrite. De l'or visible a été identifié dans plusieurs forages. Le plongement projeté de la minéralisation est particulièrement important. La zone E2 est située à environ 500 mètres à l'est de la HGZ, et le plongement projeté de la minéralisation (basé sur les trous de forage à ce jour) semble être similaire à celui de la HGZ, plongeant vers l'est-nord-est à environ ~70 degrés (Figure 3). Ceci est important car cela représente une éventuelle répétition de la minéralisation le long de la même structure que la HGZ. L'expansion de la zone E2 et le test de sa teneur en profondeur et de sa continuité sont des principales priorités d'Amex pour le programme de forage hivernal en cours.





Figure 2 : Vue en plan de la géologie de la Eastern Gold Zone vers la E3 Gold Zone et de toutes les zones minéralisées connues, y compris les nouvelles zones annoncées aujourd'hui.

Figure 3 : Longitudinale des zones aurifères HGZ et E2, avec les emplacements des trous publiés aujourd'hui en vert. Les résultats d'analyse sont présentés en longueur de carotte (m). L'épaisseur vraie est d'environ 70 à 80 % des interceptions signalées. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte.

Tableau 1 : Résultats d'analyse de la nouvelle zone aurifère E2 à Perron

Zone Trou De (m) À (m)

Longueur

(m) Au (g/t) Facteur

métal or

(g/t*m) E2 PEX-20-034 150,00 163,85 13,85 5,58 77,28 incluant 151,40 151,95 0,55 136,02 74,81 PEX-21-066 226,25 234,70 8,45 4,54 38,34 incluant 228,30 228,80 0,50 70,00 35,00 et 97,50 98,00 0,50 23,30 11,65 PEX-21-062 295,45 297,55 2,10 5,08 10,67 PEX-21-078 79,50 80,20 0,70 12,30 8,61 PEX-21-061 148,50 157,30 8,80 0,77 6,81 PEX-21-077 86,90 91,00 4,1 1,21 4,96 PEX-21-079 56,95 58,40 1,45 3,38 4,90 PEX-20-032 177,25 178,30 1,05 4,34 4,55 PEX-20-031 169,40 169,90 0,50 5,01 2,51 PEX-20-035 205,80 206,80 1,00 1,44 1,44

*Notez que les résultats de forage sont présentés non plafonnés et que les longueurs représentent les longueurs de carottes. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte.

Gold-Copper Donna Zone

La découverte de la zone or-cuivre Donna (« Donna ») se situe immédiatement au nord de la HGZ en profondeur (Figure 2). Elle a été découverte lors d'un forage d'expansion en profondeur de la HGZ. La minéralisation identifiée, qui est similaire dans chacun des trois sondages rapportés, consiste en une rhyolite fortement altérée en chlorite-grenat-amphibole qui contient des filonnets centimétriques de chalcopyrite-pyrrhotite. La corrélation entre l'or et le cuivre est assez forte. Amex a complété un sondage électromagnétique en forage sur cette nouvelle découverte et prévoit un forage de suivi qui sera complété au cours des prochains mois.

Tableau 2 : Résultats d'analyse de la nouvelle zone Or-Cuivre Donna à Perron

Zone Trou De (m) À (m)

Longueur

(m) Au (g/t) Cu

(%) Facteur

métal or

(g/t*m) Donna PE-21-318W1 1123,00 1179,00 56,00 1,37 0,25 76,72 incluant 1141,50 1156,20 14,70 3,59 0,72 48,76 PE-21-318 1164,50 1193,70 29,15 0,79 0,24 23,03 PE-21-318W2 1153,50 1169,50 16,00 0,89 0,20 14,24

*Notez que les résultats de forage sont présentés non plafonnés et que les longueurs représentent les longueurs de carottes. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte.

Alizée Gold Zone

La zone aurifère Alizée (« Alizee ») avait déjà été annoncée comme découverte par Amex le 25 janvier 2021 avec le trou PEX-21-041 rapportant 22,44 g/t Au sur 7,30 m. Les résultats ci-dessous proviennent du forage de suivi sur le trou de découverte (Figure 1). La minéralisation aurifère à Alizée est associée à des veines de quartz, des brèches de quartz-carbonate, des inondations de silice et de fortes altérations de chlorite-carbonates-biotite, ainsi que de la sphalérite, de la pyrite, des traces de chalcopyrite et parfois de l'or visible. Amex examine les données et planifie les forages de suivi qui seront complétés au cours des prochains mois.

Tableau 3 : Résultats d'analyse des forages de suivi de la zone Alizée à Perron

Zone Trou De (m) À (m) Longueur

(m) Au (g/t) Facteur

métal or

(g/t*m) Alizee PEX-21-049 180,85 183,50 2,15 7,62 16,38 PEX-21-045 286,00 287,50 1,50 2,05 3,08 PEX-21-040 319,00 319,60 0,60 1,71 1,03

*Notez que les résultats de forage sont présentés non plafonnés et que les longueurs représentent les longueurs de carottes. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte.

E3 Gold Zone

La zone aurifère E3 (« E3 ») a été découverte lors de forages régionaux à l'est de la HGZ, similaire à la zone E2 (Figure 1). Amex a effectué des forages d'extension systématiques le long du corridor structurel qui abrite la zone aurifère est, ce qui a permis de découvrir la zone E3, située à environ 800 mètres à l'est de la HGZ (Figure 2). La minéralisation aurifère est typique de celle de Perron. L'or est encaissé dans des veines et veinules de quartz dans la rhyolite altérée de Beaupré, et associé à une minéralisation de sphalérite rouge et de pyrite.

Tableau 4 : Résultats d'analyse de la nouvelle zone aurifère E3 à Perron

Zone Trou De (m) À (m) Longueur

(m) Au (g/t) Facteur

métal or

(g/t*m) E3 PEX-20-003 76,00 109,80 33,80 0,75 25,35 incluant 108,30 109,80 1,50 12,51 18,77 PEX-20-024 176,00 176,50 0,50 10,47 5,24

*Notez que les résultats de forage sont présentés non plafonnés et que les longueurs représentent les longueurs de carottes. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte.

210 Gold Zone

La zone aurifère 210 (« 210 ») est située à proximité et au sud de la zone de failles de Normétal, qui est l'une des deux failles de chevauchement kilométriques situées sur le projet Perron (Figures 1 et 2). La zone 210 a été initialement annoncée comme découverte le 17 février 2017 avec le trou PE-20-210 rapportant 58,25 g/t Au sur 3,90 m. Les trous annoncés ci-dessous représentent les forages de suivi de ce trou de découverte. La minéralisation identifiée est située à environ 650 m au nord-est de la HGZ dans une zone qui a fait l'objet d'une exploration limitée. De manière concrète, Amex est en mesure de tester la partie près de la surface de la zone 210 lors du forage de définition en profondeur de la HGZ en raison de son emplacement. La minéralisation aurifère est encaissée dans des veines de quartz dans la rhyolite sodique du bloc de Beaupré.

Tableau 5 : Résultats d'analyse des forages de suivi de la zone aurifère 210 à Perron

Zone Trou De (m) À (m) Longueur

(m) Au (g/t) Facteur

métal or

(g/t*m) 210 PE-20-229 95,90 115,40 19,50 1,12 21,84 incluant 95,90 96,65 0,75 12,13 9,10 PE-21-280 88,50 97,50 9,00 2,39 21,51 incluant 96,25 97,50 1,25 14,28 17,85 PE-21-301 69,00 84,00 15,00 0,82 12,30 PE-21-272A 67,15 67,65 0,50 18,45 9,23 PE-20-219 106,50 108,00 1,50 4,29 6,44

*Notez que les résultats de forage sont présentés non plafonnés et que les longueurs représentent les longueurs de carottes. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte.

Upper High Grade Zone

La zone Upper High Grade (« UHGZ ») est située à environ 200 mètres au nord de la HGZ (Figures 2 et 4). Il est intéressant de noter l'orientation de la UHGZ, qui est orientée vers l'ouest-nord-ouest, à un angle d'environ 30 degrés par rapport à l'orientation de la HGZ. La UHGZ est souvent encaissée par ou à proximité d'un essaim de filons-couches/dykes mafiques, étroits, et la minéralisation est associée à des veines de quartz, de pyrrhotite, de pyrite, de sphalérite et la présence d'or visible. En raison de son emplacement et de sa proximité avec la HGZ, Amex est en mesure de continuer de tester la UHGZ grâce à son programme de forage de définition et d'expansion sur la HGZ.





Figure 4 : Coupe longitudinale de la zone aurifère Upper High Grade, avec les emplacements des trous publiés aujourd'hui en vert. Les résultats d'analyse sont présentés en longueur de carotte (m). L'épaisseur réelle est d'environ 65 à 80 % des interceptions signalées. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte.

Tableau 6 : Résultats d'analyse de la nouvelle zone aurifère Upper High Grade à Perron

Zone Trou De (m) À (m) Longueur

(m) Au (g/t) Facteur

métal or

(g/t*m) UHGZ PE-20-207W1 643,75 644,80 1,05 18,79 19,73 PE-20-190 625,00 642,20 17,20 1,01 17,37 incluant 626,00 626,50 0,50 12,94 6,47 et incluant 641,70 642,20 0,50 14,81 7,41 PE-21-347 777,65 778,15 0,50 31,33 15,67 PE-20-186 116,80 120,00 3,20 4,41 14,12 incluant 117,30 117,80 0,50 26,02 13,01 PE-21-386W1 603,80 604,30 0,50 27,87 13,94 PE-20-186A 105,30 108,80 3,50 4,08 14,28 incluant 106,80 107,30 0,50 24,65 12,33 PE-21-287 972,90 989,50 16,60 0,82 13,61 incluant 972,90 973,50 0,60 13,32 7,99 PE-21-347W1 822,80 823,40 0,60 20,37 12,22 PE-21-287W1 960,25 980,60 20,35 0,57 11,60 incluant 960,25 960,75 0,50 10,97 5,49 PE-21-301W2 808,50 815,10 6,60 1,64 10,82 incluant 809,35 809,85 0,50 15,43 7,72 PE-20-178 521,65 522,15 0,50 21,10 10,55 PE-20-197 875,25 891,70 16,45 0,53 8,72 PE-20-224W2 519,15 520,15 1,00 7,84 7,84 PE-21-347W2 773,50 774,00 0,50 13,84 6,92 et 823,50 824,00 0,50 13,03 6,52 PE-21-404 827,00 831,50 4,50 1,27 5,72 PE-21-300 558,50 559,00 0,50 11,00 5,50 PE-20-226 103,50 106,00 2,50 2,12 5,30 PE-21-272 731,20 731,70 0,50 9,99 5,00 PE-21-294 387,10 587,60 0,50 9,35 4,68 PE-21-301W1 810,55 811,20 0,65 7,11 4,62 et 844,20 844,70 0,50 6,51 3,26 PE-20-171 452,00 452,50 0,50 9,21 4,61 PE-20-190W1 610,70 611,20 0,50 6,45 3,23 PE-20-185 768,50 769,00 0,50 6,44 3,22 PE-20-197W2 809,45 812,50 3,05 1,05 3,20 PE-20-207W2 583,50 584,00 0,50 5,45 2,73 PE-21-434 914,90 915,40 0,50 4,51 2,26 PE-21-417 394,90 395,45 0,55 3,33 1,83 PE-20-231 38,85 39,60 0,75 2,38 1,79 PE-21-404W1 828,20 828,70 0,50 3,40 1,70 PE-21-301 808,20 808,70 0,50 3,25 1,63 et 838,00 838,50 0,50 4,32 2,16 PE-21-248W1 493,60 494,10 0,50 1,91 0,96 PE-21-404W2 815,00 815,50 0,50 1,63 0,82

*Notez que les résultats de forage sont présentés non plafonnés et que les longueurs représentent les longueurs de carottes. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte.

Western Perron

Amex a identifié plusieurs nouvelles zones de minéralisation aurifère dans la partie ouest du bloc de Beaupré, dans lesquelles très peu de forages ont eu lieu historiquement en raison d'un accès limité. Les résultats présentés ci-dessous indiquent le potentiel aurifère dans le bloc ouest, et Amex prévoit d'assurer le suivi ci-dessous ainsi que de tester des cibles aurifères supplémentaires.

Tableau 7 : Résultats d'analyse de la campagne de forage régional sur la partie Ouest de Perron.

Zone Trou De (m) À (m) Longueur

(m) Au (g/t) Facteur

métal or

(g/t*m) Western Perron PEX-21-054 94,00 98,50 4,50 3,18 14,31 PEX-21-065 80,50 83,80 3,30 2,56 8,45 PEX-20-011 200,10 201,80 1,70 3,09 5,25 incluant 201,30 201,80 0,50 8,52 4,26

*Notez que les résultats de forage sont présentés non plafonnés et que les longueurs représentent les longueurs de carottes. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte

Personnes Qualifiées

Maxime Bouchard géo., M.Sc.A., (OGQ 1752) et Jérôme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134), personnes qualifiées indépendantes au sens de la Norme canadienne 43-101, ont examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés dans le présent communiqué. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Maxime Bouchard et Jérôme Augustin. Les échantillons discutés dans le communiqué de presse ont été envoyés au Laboratoire Expert (Rouyn-Noranda) et aux Laboratoires d'AGAT (Mississauga) pour le forage d'exploration régionale. Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'échantillons témoins ou normalisés en moyenne tous les 10 échantillons, en plus de l'insertion régulière dans le processus d'analyse d'échantillons stérile, double et normalisé. Pour les deux laboratoires, les teneurs en or sont estimées par pyroanalyse et complétées par une absorption atomique et les teneurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse complétées par gravimétrie. Les échantillons contenant une minéralisation d'or visible sont analysés au tamis métallique et l'analyse est juste faite par Laboratoire Expert. Pour une assurance et un contrôle de la qualité supplémentaires, tous les échantillons sont broyés à 90% à moins de 2 mm avant la pulvérisation afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir des particules d'or grossières. Le cuivre et d'autres éléments ont été analysés à l'aide de la méthode ICP-AES aux quatre acides chez Laboratoire Expert. La description des carottes de forage et l'échantillonnage des carottes ont été complétés par Laurentia Exploration. Les personnes qualifiées n'ont pas effectué suffisamment de travaux pour vérifier les informations historiques sur la propriété, en particulier en ce qui concerne les résultats de forage historiques. Cependant, les personnes qualifiées croient que les résultats de forage et d'analyse ont été réalisés conformément aux pratiques standard de l'industrie. L'information fournit une indication du potentiel d'exploration de la propriété, mais peut ne pas être représentative des résultats attendus.

À Propos d'Amex

Amex Exploration Inc. est une société d'exploration minière junior dont l'objectif principal est d'acquérir, d'explorer et de développer des projets viables d'exploitation d'or et des métaux de base dans les régions minières propices du Québec. Amex est focalisée sur le projet aurifère Perron détenu à 100 % par la société, située au Québec à 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, qui compte 117 titres miniers adjacents couvrant 4518 hectares. Un nombre significatif de découvertes aurifères d'importances ont été réalisées à Perron, notamment les zones aurifères Eastern Gold Zone, Gratien et Grey Cat ainsi que la Zone Centrale Polymétallique. De l'or à haute teneur a été identifié dans chacune de ces zones. Une partie importante du projet reste sous-explorée. En plus du projet Perron, la société détient un portefeuille de trois autres propriétés axées sur l'or et les métaux de base dans la région de l'Abitibi au Québec.

