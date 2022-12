Amex reçoit une reconnaissance internationale et obtient le prix de la société d'exploration minière de l'année 2022 au Congrès International du 'Mines and Money 'de Londres

Montréal, Quebec--(Newsfile Corp. - 5 décembre 2022) - Exploration Amex Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (" Amex ou la société ") est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu le prix de la société d'exploration de l'année le jeudi 1er décembre 2022, devant un auditoire international de ses pairs, lors du dîner de gala annuel du Congrès International 2022 du' Mines and Money tenu a Londres la semaine dernière. Le prix de la société d'exploration de l'année est une catégorie compétitive qui reconnaît les succès dans le domaine sans doute le plus important du secteur minier. Le prix de l'explorateur de l'année 2022 récompense une entreprise et son équipe dirigeante pour une nouvelle découverte importante faite ou ayant atteint un statut significatif, au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.





D'ici la fin de l'année 2022, Amex Exploration aura réalisé près de 375,000 m de forage sur son projet Perron, détenu à 100 % et situé au Québec. La campagne de forage d'Amex est l'une des plus importantes et des plus ambitieuses au Canada. Son objectif est de découvrir et de définir le potentiel en or et en SMV (Sulfure massif volcanogène) de la propriété Perron. En analysant et en interprétant les données compilées à partir de la géophysique, des données structurales et de la géochimie, l'équipe d'Amex et ses partenaires ont reproduit leur succès dans la découverte originale de la zone aurifère Est (EGZ) et ont fait de nombreuses autres découvertes sur le projet. Au total, Amex a délimité un secteur de minéralisation aurifère et de SMV qui s'étend sur plus de 4 km latéralement sur la propriété Perron. Au cours de la dernière année seulement, Amex a découvert quatre nouvelles zones aurifères et deux zones de SMV riches en cuivre, tout en élargissant et en définissant la zone à haute teneur en or (HGZ) (cible d'exploitation souterraine) et la zone Denise adjacente (cible de tonnage en vrac près de la surface).

Outre les succès de l'exploration, Amex s'est aussi récemment qualifiée pour la certification ECOLOGO, un cadre pour la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise, afin de s'adapter à l'environnement actuel de l'investissement durable. Trouver de nouvelles mines grâce à une exploration minière durable est au cœur des valeurs de l'équipe d'Amex Exploration.

Amex a également conclu son plus important financement de 49,6 millions de dollars en février au prix de 4,82 $ par action accréditive, ce qui fournit un financement complet pour le programme d'exploration agressif de la société jusqu'à la fin de 2023.

Victor Cantore, président et chef de la direction d'Amex Exploration, a déclaré : " Je suis très fier de l'équipe dévouée et de la qualité du travail que nous avons produit. L'exploration est au cœur de la culture d'Amex et nous continuons à nous concentrer sur l'obtention de résultats pour nos actionnaires et nos parties prenantes. Le projet Perron est situé dans une ceinture de roches vertes du Québec qui était auparavant négligée pour l'or. Notre succès a prouvé que la persévérance mène à des découvertes qui profiteront aux habitants de la région et de la province de Québec."

M. Cantore a poursuivi : " J'aimerais également profiter de l'occasion pour féliciter la province de Québec qui a remporté le prix de la juridiction minière la plus améliorée en reconnaissance de sa mise en œuvre du Plan québécois de développement des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025. "

Amex Exploration Inc. a fait plusieurs découvertes aurifères importantes sur son projet aurifère à haute teneur Perron, détenu à 100 %, situé à environ 110 km au nord de Rouyn-Noranda, consistant de 117 claims contigus couvrant 4 518 hectares. Le projet est bien desservi par les infrastructures existantes, sur une route ouverte toute l'année, à 10 minutes d'un aéroport, et juste à l'extérieur de la ville de Normétal (~8 km). De plus, le projet se trouve à proximité d'un certain nombre d'opérations d'usinage d'importants producteurs d'or. Le projet renferme à la fois des gisements avec une minéralisation de style aurifère à haute teneur, et aussi à fort tonnage exploitable en vrac. Depuis janvier 2019, Amex a recoupé d'importantes minéralisations aurifères dans plusieurs zones aurifères et découvert des zones VMS riches en cuivre.

