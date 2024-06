Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 27 juin 2024) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (« Amex » ou « la Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a recoupé une minéralisation aurifère dans le forage le plus profond réalisé à ce jour dans le secteur ouest de la Gratien Gold Zone (« Gratien »), sur le projet Perron, dans la région de l'Abitibi, au Québec (voir la Figure 1). La minéralisation semble être une nouvelle lentille ou « pile » qui compose les multiples lentilles de minéralisation empilées représentant la Gratien Gold Zone (voir la Figure 2). Le nouveau forage a ouvert la Gratien à une expansion significative en profondeur, qui reste également ouverte à l'ouest. Avec une longueur totale de 1 200 m et en augmentation, l'équipe d'Amex pense que Gratien a le potentiel de se transformer en un corps minéralisé de taille et de teneur significatives.

Notamment, la nouvelle lentille de minéralisation a été découverte dans la rhyolite de la Upper Gratien Gold Zone, située dans le Bloc de Beaupré. Les intercepts antérieurs les plus profonds dans la partie ouest de Gratien ont été trouvés dans l'andésite du bloc Normétal Sud. Amex croit que ces forages profonds ont ouvert un potentiel de croissance important dans la Upper Gratien Zone et qu'ils semblent être en contact avec la Grey Cat Zone, dont la structure est convaincante. Voir la Figure 1 pour une vue en plan de la géologie du projet Perron, la Figure 2 pour une vue en plan de la Gratien Gold Zone, la Figure 3 pour une section longitudinale de Gratien, la Figure 4 pour des images de la minéralisation aurifère dans Gratien, le Tableau 1 pour les résultats d'analyse et le Tableau 2 pour les coordonnées des trous de forage.

Les faits saillants incluent:

Zone profonde de Gratien Ouest

Le trou PEG-24-764 a retourné 7,40 m à 5,15 g/t Au, incluant 1,70 m à 17,32 g/t Au à une profondeur verticale de ~325 m dans la Upper Gratien Gold Zone

Le trou PEG-24-767 a retourné 1,20 m à 20,28 g/t Au, incluant 0,55 m à 42,88 g/t Au à une profondeur verticale de ~280 m dans la Upper Gratien Gold Zone

Jacques Trottier, PhD, président exécutif d'Amex Exploration, a commenté : « Nous sommes impressionnés par la croissance continue de l'empreinte de la Gratien Gold Zone. Cette zone n'avait pas reçu beaucoup d'attention au cours des années précédentes, alors que les High Grade Zone et Denise étaient rapidement développées, mais grâce à un programme de forage ciblé, Gratien nous montre ce qu'elle peut nous apporter. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour continuer à étendre cette zone passionnante en profondeur et vers l'ouest. La société est enthousiasmée par la perspective de zones aurifères à plus haute teneur à la fois dans la rhyolite de Upper Gratien et dans l'andésite de la Gratien Main. Notre équipe géologique sur place a travaillé à l'amélioration des connaissances du contexte structural du projet. De plus, le dyke récemment découvert dans la zone JT fournit des indices solides sur les contrôles de la mise en place structurale de la minéralisation aurifère dans l'ensemble du Bloc de Beaupré et nous a donné des perspectives intéressantes et non testées qui nécessitent des forages. L'ensemble du projet Perron demeure mûr pour d'autres découvertes d'or et de VMS. »

Bien que les résultats d'aujourd'hui représentent les forages les plus profonds réalisés à ce jour dans la zone ouest de Gratien, toutes les intersections ont été réalisées à une profondeur verticale de 350 m ou moins, ce qui reste relativement peu profond. L'équipe d'Amex est convaincue du potentiel d'expansion de Gratien grâce à d'autres forages profonds. Cinq foreuses continuent de fonctionner sur le projet Perron et la société prévoit 80 000 m de forage au diamant en 2024.

La société souhaite également faire le point sur l'estimation des ressources NI 43-101 à venir. Amex a décidé d'inclure la JT zone récemment découverte dans les ressources ainsi que les forages réalisés cette année dans la Gratien Zone. La société vise maintenant une publication vers la fin du troisième trimestre et reste sur la bonne voie pour la publication du PEA au quatrième trimestre. Amex souhaite remercier ses actionnaires pour leur patience continue alors que la société s'efforce de publier une ressource qui met en évidence le potentiel de croissance du projet Perron.

Figure 1: Carte géologique du projet Perron, montrant les principales zones minéralisées identifiées à ce jour, incluant la Gratien Gold Zone.

Figure 2: Carte géologique de la Gratien Gold Zone, montrant les interceptions aurifères de plus de 0,50 g/t Au. Les deux principales zones aurifères sont présentes dans Gratien, encaissés dans la rhyolite autoclastique du Bloc de Beaupré (Upper Gratien) ainsi que dans les roches volcaniques mafiques à intermédiaires (Gratien Main) du Bloc Sud de Normétal.

Figure 3: Section longitudinale de la Gratien Gold Zone regardant vers le sud montrant les contours basés sur le facteur métal (Au g/t*longueur carotte) et la position des trous de forages présentés aujourd'hui.

Figure 4: Photos de la Gratien Gold Zone dans les trous de forage PEG-24-764 et PEG-24-767. La minéralisation aurifère est associée avec des veines centimétriques à quartz-carbonate-sulfures et contiennent de l'or visible. Abréviation: VG - Or visible.

Tableau 1: Résultats d'analyse de la Gratien Zone à Perron.

Trou De (m) À (m) Longueur carotte (m) Au (g/t) Ag (g/t) Profondeur verticale (m) Facteur métal* (MF) Zone PEG-24-732 125,45 126,50 1,05 1,28 0,71 ~90 1,34 Upper Gratien incluant 125,45 126,00 0,55 1,42 1,00 0,78 Et 134,50 135,00 0,50 0,60 0,30 ~95 0,30 Et 162,80 163,30 0,50 0,55 0,10 ~110 0,28 Et 178,00 179,00 1,00 0,50 0,10 ~120 0,50 Et 194,50 195,00 0,50 0,75 0,70 ~135 0,38 Et 217,50 219,00 1,50 1,02 0,50 ~150 1,54 PEG-24-735 527,10 527,60 0,50 1,07 3,00 ~470 0,54 Upper Gratien Et 572,20 584,50 12,30 0,59 0,88 ~520 7,27 incluant 572,20 574,00 1,80 2,04 3,19 3,68 incluant 583,00 584,50 1,50 1,23 1,00 1,85 PEG-24-747 68,00 84,00 16,00 0,45 0,14 ~55 7,24 Upper Gratien incluant 68,00 68,70 0,70 1,74 0,10 1,22 incluant 76,80 79,00 2,20 0,65 0,10 1,44 incluant 82,00 84,00 2,00 1,89 0,40 3,79 Et 129,00 130,00 1,00 1,16 0,20 ~100 1,16 Et 151,00 151,50 0,50 0,71 0,70 ~115 0,35 Et 158,00 159,40 1,40 0,58 0,40 ~120 0,82 PEG-24-747 282,50 284,50 2,00 0,60 0,80 ~210 1,21 Gratien Main PEG-24-748 67,20 67,70 0,50 0,77 0,10 ~50 0,38 Upper Gratien Et 80,50 81,00 0,50 1,38 0,40 ~65 0,69 PEG-24-748 291,30 292,00 0,70 2,13 0,30 ~220 1,49 Gratien Main PEG-24-749 25,30 29,30 4,00 0,66 0,36 ~20 2,64 Upper Gratien incluant 28,80 29,30 0,50 4,25 1,00 2,13 PEG-24-750 155,50 158,00 2,50 0,76 0,26 ~125 1,90 Gratien Main incluant 155,50 156,00 0,50 1,68 0,10 0,84 incluant 157,00 157,50 0,50 1,51 0,20 0,76 PEG-24-751 196,90 198,50 1,60 2,90 0,86 ~185 4,64 Gratien Main incluant 197,40 198,00 0,60 6,82 1,70 4,09 PEG-24-752 282,50 283,50 1,00 0,80 0,35 ~180 0,80 Gratien Main incluant 282,50 283,00 0,50 0,97 0,30 0,49 incluant 283,00 283,50 0,50 0,63 0,40 0,31 And 353,60 354,20 0,60 0,67 0,10 ~220 0,40 PEG-24-753 184,80 185,30 0,50 15,99 0,10 ~140 8,00 Upper Gratien PEG-24-753 227,80 228,30 0,50 1,39 0,10 ~170 0,69 Gratien Main Et 331,00 332,00 1,00 0,73 0,10 ~240 0,73 Et 344,30 344,80 0,50 1,11 0,70 ~250 0,56 Et 361,50 362,00 0,50 0,81 0,30 ~260 0,41 PEG-24-754 203,70 205,40 1,70 0,80 0,58 ~190 1,37 Gratien Main incluant 203,70 204,30 0,60 0,85 1,10 0,51 incluant 204,30 205,40 1,10 0,78 0,30 0,86 PEG-24-755 39,50 40,00 0,50 14,54 0,70 ~35 7,27 Upper Gratien PEG-24-755 121,50 122,50 1,00 2,30 0,20 ~100 2,30 Gratien Main Et 125,10 125,75 0,65 1,17 0,30 ~100 0,76 PEG-24-756 83,50 84,00 0,50 2,65 0,50 ~70 1,33 Upper Gratien Et 98,50 100,00 1,50 0,92 0,10 ~85 1,37 Et 160,70 167,50 6,80 0,57 0,19 ~140 3,90 incluant 162,90 165,20 2,30 1,44 0,35 3,31 Et 176,50 178,00 1,50 1,08 0,40 ~150 1,61 PEG-24-757 240,00 240,50 0,50 0,67 0,10 ~180 0,33 Upper Gratien PEG-24-757 287,10 287,60 0,50 1,98 1,30 ~215 0,99 Gratien Main Et 326,00 326,50 0,50 1,38 0,30 ~245 0,69 Et 367,10 367,60 0,50 0,54 0,40 ~275 0,27 PEG-24-758 62,50 69,90 7,40 0,60 0,17 ~55 4,45 Upper Gratien incluant 62,50 63,00 0,50 1,98 0,70 0,99 incluant 67,50 68,70 1,20 1,40 0,20 1,68 Et 143,00 143,50 0,50 2,10 0,20 ~110 1,05 Et 154,50 157,50 3,00 1,38 0,10 ~120 4,13 Et 229,50 230,00 0,50 1,59 0,40 ~175 0,80 PEG-24-758 339,00 340,50 1,50 0,71 0,20 ~250 1,06 Gratien Main Et 378,00 379,00 1,00 2,28 0,10 ~275 2,28 Et 409,10 409,60 0,50 0,60 0,30 ~300 0,30 PEG-24-759 24,00 25,00 1,00 0,94 0,10 ~20 0,94 Upper Gratien Et 129,00 130,50 1,50 0,89 0,10 ~110 1,34 Et 142,50 145,10 2,60 0,80 0,14 ~125 2,09 incluant 144,00 145,10 1,10 1,08 0,20 1,18 Et 174,50 176,00 1,50 0,95 0,22 ~145 1,42 incluant 174,50 175,10 0,60 1,54 0,40 0,92 PEG-24-760 130,00 130,50 0,50 1,81 0,30 ~110 0,91 Upper Gratien PEG-24-761 228,00 229,50 1,50 0,97 0,10 ~190 1,46 Upper Gratien Et 244,10 248,70 4,60 0,84 0,10 ~205 3,85 incluant 244,10 244,60 0,50 1,14 0,10 0,57 incluant 246,00 247,50 1,50 1,67 0,10 2,51 incluant 248,20 248,70 0,50 0,62 0,10 0,31 Et 317,50 318,00 0,50 6,03 3,80 ~265 3,02 Gratien Main Et 390,00 390,50 0,50 0,61 0,20 ~320 0,31 PEG-24-762 109,00 110,50 1,50 0,53 0,80 ~75 0,80 Upper Gratien Et 125,50 128,00 2,50 0,53 0,36 ~85 1,32 Et 149,50 151,00 1,50 1,22 0,70 ~105 1,83 Gratien Main Et 329,50 330,00 0,50 17,07 4,80 ~215 8,54 PEG-24-763 43,00 51,00 8,00 0,49 0,31 ~35 3,89 Upper Gratien Et 111,00 111,65 0,65 3,15 0,30 ~90 2,05 PEG-24-764 429,20 436,60 7,40 5,15 2,70 ~325 38,10 Upper Gratien incluant 429,20 430,20 1,00 0,96 1,30 0,96 incluant 432,20 432,70 0,50 13,66 5,80 6,83 incluant 434,90 436,60 1,70 17,32 7,37 29,45 incluant 436,00 436,60 0,60 22,81 7,70 13,69 And 474,00 476,70 2,70 1,01 0,92 ~355 2,73 PEG-24-765 375,50 376,80 1,30 0,59 0,10 ~320 0,76 Upper Gratien Et 393,00 393,50 0,50 0,53 0,40 ~335 0,26 PEG-24-765 577,30 577,80 0,50 0,68 0,30 ~480 0,34 Gratien Main PEG-24-766 163,00 163,50 0,50 2,43 0,70 ~115 1,22 Upper Gratien Et 187,00 187,60 0,60 1,12 0,60 ~130 0,67 PEG-24-767 191,00 191,50 0,50 3,67 1,00 ~160 1,84 Upper Gratien Et 324,80 326,00 1,20 20,28 7,70 ~280 24,33 incluant 324,80 325,35 0,55 42,88 16,10 23,58 PEG-24-768 137,50 138,00 0,50 1,60 0,10 ~120 0,80 Upper Gratien Et 367,00 367,90 0,90 1,01 0,10 ~300 0,91 Et 376,50 378,00 1,50 1,29 0,10 ~305 1,93 Et 415,50 416,00 0,50 13,04 0,50 ~350 6,52 Et 431,50 432,00 0,50 1,61 0,10 ~355 0,81 Et 502,50 504,00 1,50 1,71 0,20 ~413 2,56 Et 522,00 523,00 1,00 1,11 0,10 ~420 1,11 PEG-24-769 121,50 124,00 2,50 1,32 0,15 ~105 3,31 Upper Gratien Et 331,50 333,00 1,50 1,83 0,10 ~300 2,74 PEG-24-769 562,50 569,35 6,85 0,45 0,29 ~470 3,08 Gratien Main incluant 568,50 569,35 0,85 1,30 0,30 1,11 PEG-24-770 224,20 225,00 0,80 0,62 0,70 ~180 0,50 Gratien Main PEG-24-771 391,10 391,70 0,60 0,81 72,00 ~300 0,49 Gratien Main PEG-24-772 295,00 296,00 1,00 5,28 0,90 ~280 5,28 Gratien Main PEG-24-773 106,50 111,00 4,50 0,50 0,11 ~100 2,23 Upper Gratien PEG-24-775 176,30 186,00 9,70 1,08 0,22 ~145 10,44 Upper Gratien incluant 185,20 186,00 0,80 8,63 0,80 6,90 Et 265,50 272,60 7,10 0,83 0,29 ~220 5,88 Et 301,00 302,00 1,00 1,27 0,10 ~245 1,27 Et 379,20 379,70 0,50 1,51 0,50 ~305 0,76 *Le Facteur métal est défini comme la teneur aurifère multipliée par la longueur carotte.

Tableau 2: Coordonnées des trous de forage pour les résultats d'aujourd'hui.

Trou Azimut (°) Plongement (°) De (m) À (m) Longueur (m) Estant (m) Nordant (m) Altitude (m) PEG-24-732 5 -45 0 351 351 612540 5431042 328 PEG-24-735 194 -69 0 601 601 613498 5431152 326 PEG-24-747 210 -50 0 370 370 612578 5431229 328 PEG-24-748 220 -50 0 370 370 612578 5431230 328 PEG-24-749 215 -45 0 201 201 612475 5431081 328 PEG-24-750 228 -57 0 207 207 612475 5431081 328 PEG-24-751 230 -70 0 279 279 612475 5431082 328 PEG-24-752 174 -45 0 361 361 612567 5431236 332 PEG-24-753 192 -52 0 400 400 612932 5431142 330 PEG-24-754 205 -67 0 210 210 612647 5431022 327 PEG-24-755 183 -53 0 180 180 612664 5430979 327 PEG-24-756 190 -62 0 406 406 612567 5431237 332 PEG-24-757 211 -51 0 381 381 612841 5431127 330 PEG-24-758 211 -49 0 414 414 612931 5431142 326 PEG-24-759 200 -59 0 372 372 612841 5431127 327 PEG-24-760 205 -59 0 376 376 612566 5431237 328 PEG-24-761 202 -57 0 405 405 612931 5431143 326 PEG-24-762 187 -46 0 349 349 612566 5431238 329 PEG-24-763 225 -53 0 372 372 612842 5431127 327 PEG-24-764 203 -54 0 721 721 612857 5431283 328 PEG-24-765 206 -59 0 708 708 613230 5431254 327 PEG-24-766 216 -45 0 361 361 612566 5431247 329 PEG-24-767 227 -62 0 490 490 612566 5431247 329 PEG-24-768 200 -60 0 699 699 613057 5431298 328 PEG-24-769 205 -62 0 750 750 612857 5431284 329 PEG-24-770 206 -58 0 550 550 612265 5431273 329 PEG-24-771 217 -55 0 651 651 612481 5431336 329 PEG-24-772 212 -74 0 700 700 612265 5431274 329 PEG-24-773 180 -70 0 705 705 612483 5431337 329 PEG-24-775 200 -57 0 525 525 612679 5431305 330

Personne Qualifiée et QAQC

Jérôme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134) personne qualifiée indépendante au sens de la Norme canadienne 43-101, a examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Jérôme Augustin. Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'un blanc ou d'un standard tous les 10 échantillons en moyenne, en plus de l'insertion régulière d'échantillons blanc, duplicata et standards accrédités par Laboratoire Expert lors du processus analytique. Pour toutes les analyses ciblant la minéralisation aurifère, les valeurs de l'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Les valeurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse avec finition par gravimétrie par Laboratoire Expert Inc., Rouyn-Noranda. Les échantillons contenant une minéralisation aurifère visible sont analysés au tamis métallique. Pour une assurance et un contrôle qualité supplémentaires, tous les échantillons ont été broyés à 90 % à moins de 2 mm avant la pulvérisation, afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir de l'or grossier. La Personne Qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travaux pour vérifier les informations historiques sur la propriété ou les projets voisins, en particulier en ce qui concerne les résultats de forage historiques. Cependant, la personne qualifiée estime que les résultats de forage et d'analyse ont été obtenus conformément aux pratiques standard de l'industrie. L'information fournit une indication du potentiel d'exploration de la propriété mais peut ne pas être représentative des résultats attendus.

À propos d'Amex

Amex Exploration Inc. a fait plusieurs découvertes aurifères importantes sur son projet aurifère à haute teneur Perron, détenu à 100 %, situé à environ 110 km au nord de Rouyn-Noranda, consistant de 117 claims contigus couvrant 4 518 hectares. Le projet est bien desservi par les infrastructures existantes, sur une route ouverte toute l'année, à 10 minutes d'un aéroport, et juste à l'extérieur de la ville de Normétal (~8 km). De plus, le projet se trouve à proximité d'un certain nombre d'opérations d'usinage d'importants producteurs d'or. Le projet renferme à la fois des gisements avec une minéralisation de style aurifère à haute teneur, et aussi à fort tonnage exploitable en vrac. Depuis janvier 2019, Amex a recoupé d'importantes minéralisations aurifères dans plusieurs zones aurifères et découvert des zones SMV riches en cuivre.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :

Victor Cantore

Président-directeur général

Amex Exploration: +1-514-866-8209

